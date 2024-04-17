Зверев
Саша на прошлой неделе выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло. Можно сказать, начало грунтового сезона получилось так себе.
Зверев сначала выиграл у австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:4), а потом уступил будущему победителю турнира Стефаносу Циципасу (5:7, 6:7).
Интересно, что во втором сете против грека он отыгрался с 0:5, взяв пять геймов подряд, но в итоге не лучшим образом провел тай-брейк.
Сложно сказать, готов ли Зверев на этой неделе бороться за титул. К слову, в прошлом году и в 2022-м он не прошел здесь ни раунда.
Родионов
Юрий на старте турнира уверенно выиграл у представителя Австралии Александра Вукича — 6:2, 6:3.
Для теннисиста из Австрии это первая победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.
На прошлой неделе Родионов дошел до полуфинала на «челленджере» в Мадриде, где проиграл швейцарцу Леандро Риди на решающем тай-брейке.
В прошлом году Родионов ни разу не прошел дальше второго круга на грунтовых турнирах ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Родионова букмекеры предлагают за 6.25.
Прогноз: здесь Саше вполне должно хватить и двух сетов. Пора уже начать на домашнем турнире с хорошей, уверенной победы.
- 2.25Де Минор — Надаль: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.92Бадоса — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.88Рыбакина — Кудерметова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.06.