Немец Александр Зверев сыграет против австрийца Юрия Родионова во втором круге турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 13:30 мск. Зверев — Родионов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша на прошлой неделе выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло. Можно сказать, начало грунтового сезона получилось так себе.

Зверев сначала выиграл у австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:4), а потом уступил будущему победителю турнира Стефаносу Циципасу (5:7, 6:7).

Интересно, что во втором сете против грека он отыгрался с 0:5, взяв пять геймов подряд, но в итоге не лучшим образом провел тай-брейк.

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Сложно сказать, готов ли Зверев на этой неделе бороться за титул. К слову, в прошлом году и в 2022-м он не прошел здесь ни раунда.

Родионов

Юрий на старте турнира уверенно выиграл у представителя Австралии Александра Вукича — 6:2, 6:3.

Для теннисиста из Австрии это первая победа в сезоне на уровне основной сетки ATP.

На прошлой неделе Родионов дошел до полуфинала на «челленджере» в Мадриде, где проиграл швейцарцу Леандро Риди на решающем тай-брейке.

В прошлом году Родионов ни разу не прошел дальше второго круга на грунтовых турнирах ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Родионова букмекеры предлагают за 6.25.

Прогноз: здесь Саше вполне должно хватить и двух сетов. Пора уже начать на домашнем турнире с хорошей, уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 2.06.