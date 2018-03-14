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    ЦСКА ведет переговоры с лидером «Северстали»

    КХЛ ЦСКА Северсталь
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    Дмитрий Кагарлицкий
    На фото:Дмитрий Кагарлицкий
    ЦСКА ведет переговоры о переходе в клуб нападающего «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого, сообщил президент «армейцев» Игорь Есмантович.

    Контракт хоккеиста с череповецким клубом истекает в конце нынешнего сезона.

    В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 45 очков (17 шайб + 28 результативных передач) в 55 матчах. В плей-офф, в котором «Северсталь» уступила в первом раунде СКА, на счету игрока 5 (4+1) очков в четырех встречах.

    «Мы встречались с его агентом, проговаривали определенные вопросы, но формат переговоров с точки зрения финансов еще не произошел», — цитирует функционера ТАСС.

    Также «красно-синие» интересуются защитником Андреем Мироновым, который объявил о возвращении из Северной Америки.

    «Была заинтересованность ЦСКА в Миронове как в кандидате в нашу команду, но мы даже не приступали к переговорам», — добавил Есмантович.

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