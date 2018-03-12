«Магнитка» прошла «Автомобилист» в Кубке Гагарина

Магнитогорскийпрошел екатеринбуржскийв 1/8 финала Кубка Гагарина.

В шестом матче серии «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Егор Миловзоров.

Таким образом, команда Виктора Козлова одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла в следующий этап.