«Магнитка» прошла «Автомобилист» в Кубке Гагарина

В шестом матче серии «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Егор Миловзоров.
Таким образом, команда Виктора Козлова одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла в следующий этап.
КХЛ. Восточная конференция. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Тимкин — 2 (Денисов, Кокарев), 21:22 — 1:0. Мозякин — 3 (Вольски, Коварж), 23:19 — 2:0. Миловзоров — 2 (Паренто), 30:48 — 2:1. Осала — 2 (п.в.), 59:28 — 3:1.Вратари: Кошечкин — Сохатский (59:08 — 59:28, 59:48).Штраф: 6 — 4.Броски: 26 (7+13+6) — 28 (11+3+14).