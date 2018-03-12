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    «Магнитка» прошла «Автомобилист» в Кубке Гагарина

    КХЛ Металлург Мг Автомобилист
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    ХК «Металлург»
    На фото:ХК «Металлург»
    Магнитогорский «Металлург» прошел екатеринбуржский «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина.

    В шестом матче серии «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Егор Миловзоров.

    Таким образом, команда Виктора Козлова одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла в следующий этап.

    КХЛ. Восточная конференция. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Тимкин — 2 (Денисов, Кокарев), 21:22 — 1:0. Мозякин — 3 (Вольски, Коварж), 23:19 — 2:0. Миловзоров — 2 (Паренто), 30:48 — 2:1. Осала — 2 (п.в.), 59:28 — 3:1.Вратари: Кошечкин — Сохатский (59:08 — 59:28, 59:48).Штраф: 6 — 4.Броски: 26 (7+13+6) — 28 (11+3+14).
    «Металлург» попробует засушить игру с «Автомобилистом»«Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 12 марта
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