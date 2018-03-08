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    «Ак Барс» одержал победу над «Амуром»

    КХЛ Амур Ак Барс
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    «Амур» — «Ак Барс»
    На фото:«Амур» — «Ак Барс»
    «Ак Барс» одержал победу над «Амуром» в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

    В составе победителей отличились Василий Токранов, Джастин Азеведо и Станислав Галиев. Все три шайбы были заброшены в большинстве.

    Азеведо принял участие во всех шайбах своей команды, добавив к голу две результативные передачи.

    За гостей точным броском отличился Кирилл Рассказов.

    «Ак Барс» вышел вперед в серии 3-1. Пятый матч в серии состоится в Казани, 10 марта.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
    «Амур» (Хабаровск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)​
    Голы: Токранов — 1 (бол., Азеведо), 12:36 — 0:1. Азеведо — 3 (бол., Токранов, Секач), 26:40 — 0:2. Рассказов — 2 (Ли), 47:26 — 1:2. Галиев — 3 (бол., Азеведо, Секач), 52:37 — 1:3.Вратари: Метсола — Гарипов (Шарыченков, 51:47, Гарипов, 52:11).Штраф: 30 — 8.Броски: 21 (5+7+9) — 25 (6+8+11).
    Сотворит ли «Амур» еще одно чудо в игре с «Ак Барсом»?«Ак Барс» — «Амур». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 10 марта
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