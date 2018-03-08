«Ак Барс» одержал победу над «Амуром»

одержал победу надв четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей отличились Василий Токранов, Джастин Азеведо и Станислав Галиев. Все три шайбы были заброшены в большинстве.

Азеведо принял участие во всех шайбах своей команды, добавив к голу две результативные передачи.

За гостей точным броском отличился Кирилл Рассказов.

«Ак Барс» вышел вперед в серии 3-1. Пятый матч в серии состоится в Казани, 10 марта.