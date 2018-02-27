КХЛ. «Салават» одолел «Сочи», «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА уступил «Йокериту»

«Амур» – «Адмирал» 5:3

Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл владивостокский «Адмирал» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Литовченко, по шайбе забросили Владислав Ушенин, Максим Кондратьев и Алексей Бывальцев.

У «Адмирала» отличились Вадим Перескоков, Павел Махановский и Денис Вихарев.

Хабаровский клуб поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, впереди заключительная встреча с владивостокской командой.

После этой игры «Авангард» опустился на 9-е место в таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) – «Адмирал» (Владивосток) – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1) Голы: Перескоков – 2 (Яковлев), 0:36 – 0:1. Вл. Ушенин – 16 (бол., Вяч. Ушенин), 3:17 – 1:1. Кондратьев – 3 (Рассказов, Зогорна), 4:43 – 2:1. Литовченко – 8 (бол., Атюшов, Бывальцев), 18:33 – 3:1. Махановский – 4 (Мамашев, Фищенко), 23:07 – 3:2. Вихарев – 3 (бол.), 43:03 – 3:3. Литовченко – 9 (бол., Коларж, Кондратьев), 52:34 – 4:3. Бывальцев – 19 (п.в., Кондратьев), 59:48 – 5:3.Вратари: Метсола – Бобков (Серебряков, 4:43, 59:06 – 59:48).Броски: 45 (17+8+20) – 22 (6+10+6).Штраф: 18 – 32.

«Авангард» – «Сибирь» 1:2 ПБ

Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение по буллитам от новосибирской «Сибири» (1:2 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей голом сумел отметиться Степан Санников, победный буллит забросил Александр Бергстрём.

В составе команды хозяев заброшенную шайбу записал на свой счёт Егор Мартынов.

Таким образом, перед последним туром регулярного чемпионата команда Германа Титова остаётся вне зоны плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Санников — 10 (Шаров), 31:28 — 0:1. Мартынов — 9 (Семенов, Чудинов), 32:28 — 1:1.Победный буллит: Бергстрем.Вратари: Шилин — Салак.Броски: 42 (15+15+7+5) — 27 (10+6+7+4).Штраф: 12 — 14

«Салават Юлаев» – ХК «Сочи» 3:1

Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над ХК «Сочи» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимского клуба голы на свой счёт записали Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачёв.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Егор Морозов.

Поскольку «Сибирь» потеряла очки в параллельном матче, команда Эркки Вестерлунда обеспечила себе победу в дивизионе Чернышёва.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Умарк — 16 (бол., Бурдасов, Ларсен), 18:18 — 1:0. Морозов — 1 (Точицкий, Акмальдинов), 26:18 — 1:1. Кемппайнен — 16 (Хартикайнен), 38:35 — 2:1. Ткачев — 18 (Бурдасов), 45:21 — 3:1.Вратари: Кареев — Барулин (59:13).Броски: 22 (7+7+8) — 42 (9+19+14).Штраф: 6 — 16.

«Автомобилист» – «Трактор» 1:3

Екатеринбурский «Автомобилист» потерпел домашнее поражение от челябинского «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У челябинского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Якуценя и Игорь Полыгалов, оформивший дубль.

Единственный гол в составе команды Владимира Крикунова записал в свой актив Денис Куляш.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Голы: Якуценя — 7 (Вишневский), 12:58 — 0:1. Полыгалов — 14 (Якуценя, Исаев), 45:13 — 0:2. Куляш — 9 (Торченюк, Гареев), 45:57 — 1:2. Полыгалов — 15 (Виделль, Щехура), 52:47 — 1:3.Вратари: Коварж — Демченко.Броски: 27 (5+11+11) — 21 (11+4+6).Штраф: 10 — 24.

«Металлург» Мг – «Югра» 4:0

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одержал уверенную победу над ханты-мансийской «Югрой» — 4:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Крис Ли, Андрей Чибисов и Денис Казионов, оформивший дубль.

«Сухарь» записал в актив голкипер магнитогорской команды Илья Самсонов, отразивший 35 бросков.

КХЛ. Регулярный чемпионатКХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)«Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) Голы: Казионов — 6 (Береглазов), 26:11 — 1:0. Казионов — 7 (Коварж), 29:32 — 2:0. Ли — 1 (Кокарев, Берестенников), 34:11 — 3:0. Чибисов — 10 (мен., Пивцакин), 48:07 — 4:0.Вратари: Самсонов — Проскуряков.Броски: 28 (11+7+10) — 35 (14+6+15).Штраф: 10 — 4.Голы: Галиев – 12 (Зарипов, Ткачев), 12:12 – 1:0. Косов – 5, 27:25 – 2:0. Потапов – 2 (бол., Марков, Ландер), 28:42 – 3:0. Костицын – 7 (бол., Баранцев, Столяров), 30:27 – 3:1. Галузин – 11 (бол., С. Захарчук, Кундратек), 33:41 – 3:2. Потапов – 3 (бол., Азеведо, Марков), 39:36 – 4:2. Потапов – 4 (бол., Секач, Ландер), 58:28 – 5:2.Вратари: Гарипов – Галимов.Броски: 31 (10+14+7) – 28 (8+13+7).Штраф: 6 – 10.

«Ак Барс» – «Торпедо» 5:2

Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-трик в составе победителей оформил Алексей Потапов, еще по шайбе забросили Станислав Галиев и Ярослав Косов.

За «Торпедо» отличились Сергей Костицын и Владимир Галузин.

Команда Зинэтулы Билялетдинова обеспечила себе первую строчку в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионатКХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)«Ак Барс» (Казань) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) Голы: Казионов — 6 (Береглазов), 26:11 — 1:0. Казионов — 7 (Коварж), 29:32 — 2:0. Ли — 1 (Кокарев, Берестенников), 34:11 — 3:0. Чибисов — 10 (мен., Пивцакин), 48:07 — 4:0.Вратари: Самсонов — Проскуряков.Броски: 28 (11+7+10) — 35 (14+6+15).Штраф: 10 — 4.Голы: Галиев – 12 (Зарипов, Ткачев), 12:12 – 1:0. Косов – 5, 27:25 – 2:0. Потапов – 2 (бол., Марков, Ландер), 28:42 – 3:0. Костицын – 7 (бол., Баранцев, Столяров), 30:27 – 3:1. Галузин – 11 (бол., С. Захарчук, Кундратек), 33:41 – 3:2. Потапов – 3 (бол., Азеведо, Марков), 39:36 – 4:2. Потапов – 4 (бол., Секач, Ландер), 58:28 – 5:2.Вратари: Гарипов – Галимов.Броски: 31 (10+14+7) – 28 (8+13+7).Штраф: 6 – 10.

«Нефтехимик» – «Лада» 0:4

Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение во встрече с тольяттинской «Ладой» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Игорь Скороходов и Георгий Белоусов.

«Сухой» матч оформил голкипер тольяттинской команды Александр Лазушин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Голы: А. Стрельцов — 3 (В. Стрельцов, Геноуэй), 12:36 — 0:1. Скороходов — 10 (Капустин, Геноуэй), 19:55 — 0:2. Белоусов — 8 (бол., Аляев), 50:13 — 0:3. В. Стрельцов — 1, 57:55 — 0:4.Вратари: Ежов — Лазушин.Броски: 36 (10+7+19) — 35 (14+10+11).Штраф: 18 — 8.

«Витязь» – «Слован» 5:3

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду оказался сильнее братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей голами сумели отметиться Войтех Мозик, Никита Двуреченский, Борна Рендулич, Артём Швец-Роговой и Роман Горак.

У «Слована» заброшенные шайбы на свой счёт записали Павол Скалицки, Колби Дженовей и Михал Серсен.

КХЛ. Регулярный чемпионат Витязь« (Подольск) — "Слован" (Братислава) — 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) Голы: Штясны — 3 (мен., Скалицки), 4:25 — 0:1. Геноуэй — 8 (Реваи), 18:17 — 0:2. Мозик — 9 (Швец-Роговой), 28:35 — 1:2. Двуреченский — 2 (Гимаев, Выглазов), 29:18 — 2:2. Рендулич — 8 (бол., Никулин, Афиногенов), 38:48 — 3:2. Серсен — 4 (Гецл, Садецки), 42:40 — 3:3. Швец-Роговой — 8 (Горак, Рендулич), 58:22 — 4:3. Горак — 10 (п.в., Романов, Макеев), 59:32 — 5:3.Вратари: Самонов — Штепанек (59:20 — 59:32).Броски: 36 (14+10+12) — 19 (6+7+6).Штраф: 19 — 17.

«Динамо» Мн – «Динамо» Р 5:3

Минское «Динамо» на родном льду оказалось сильнее одноклубников из Риги, встреча завершилась со счётом 5:3.

Среди игроков хозяев голами сумели отметиться Андрей Степанов, Джастин Фонтейн, Шарль Ленгле, Марк-Андре Граньяни и Сергей Дрозд.

В составе рижского клуба шайбы забросили Микс Индрашис, Увис Балинскис и Брэндон Макмиллан.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) Голы: Индрашис — 21 (Скворцов), 0:27 — 0:1. Степанов — 7 (Павлович, Ковыршин), 0:53 — 1:1. Балинскис — 2 (Скворцов, Макмиллан), 2:48 — 1:2. Фонтэйн — 13 (бол., Граньяни, Хауден), 18:05 — 2:2. Лингле — 6 (Ковыршин, Степанов), 23:56 — 3:2. Граньяни — 6 (Фонтэйн, Скилле), 24:45 — 4:2. Дрозд — 2 (Шинкевич, Граньяни), 42:25 — 5:2. Макмиллан — 13 (бол., Индрашис), 58:04 — 5:3.Вратари: Карнаухов — Армалис (Калныньш, 24:45, 52:20 — 54:01, 56:31 — 59:04, 59:11 — 59:51).Броски: 19 (6+7+6) — 31 (10+10+11).Штраф: 8 — 4.

«Йокерит» – СКА 5:3

Финский «Йокерит» на своей площадке обыграл питерский СКА (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В команде хозяев шайбы забросили Никлас Йенсен, Эли Толванен, Джесси Йоэнсуу, Брайан О`Нилл и Петер Регин.

За питерцев отличились Виктор Тихонов, Патрик Херсли и Ярно Коскиранта.

Эта победа гарантировала «Йокериту» третье место в Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) Голы: В. Тихонов — 8 (Плотников, Карпов), 6:32 — 0:1. Херсли — 14 (Карпов, В. Тихонов), 9:42 — 0:2. Н. Йенсен — 19 (О`Нилл), 11:30 — 1:2. Толванен — 18 (Н. Йенсен), 21:27 — 2:2. Йоэнсуу — 7 (бол., Регин), 30:26 — 3:2. Коскиранта — 7 (Херсли, Кетов), 40:58 — 3:3. О`Нилл — 14 (Палола), 41:51 — 4:3. Регин — 8 (п.в., Норман), 58:19 — 5:3.Вратари: Запольски — Коскинен (58:07 — 58:19, 58:33).Броски: 29 (7+14+8) — 35 (15+9+11).Штраф: 8 — 10.

«Спартак» – «Локомотив» 0:2

Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от ярославского «Локомотива» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали хоккеисты «железнодорожников» Павел Красковский и Илья Любушкин.

Сухой матч оформил вратарь ярославского клуба Алексей Мурыгин.

Отметим, что «Локомотив» продлил серию побед до четырех матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Красковский — 3 (бол., Пайгин, Коршков), 28:05 — 0:1. Любушкин — 3, 52:34 — 0:2.Вратари: Беспалов (59:15) — Мурыгин.Броски: 28 (10+11+7) — 28 (7+10+11).Штраф: 16 — 29.

ЦСКА – «Северсталь» 1:4

Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У гостей отличились Матей Странски, Александр Мерескин и Юрий Трубачев, сделавший дубль.

В составе армейцев единственную шайбу забросил Максим Шалунов.