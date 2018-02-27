ФХР: Контракты тренеров сборной включают возможность продления

Контракты всех тренеров мужской сборной России по хоккею истекают 31 мая 2018 года и включают возможность продления, сообщается в официальном аккаунте Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

«Отвечаем на популярный вопрос о продолжении работы тренерского штаба национальной сборной — действующие контракты всех тренеров команды истекают 31 мая 2018 года с возможностью продления», — говорится в сообщении.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что федерация хочет сохранить весь тренерский штаб мужской сборной России и ставит цель выиграть Олимпиаду-2022.

Сборная России под руководством Олега Знарка завоевала золото Олимпийских игр в Пхенчхане, в финале победив команду Германии (4:3 ОТ).