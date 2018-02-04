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    Сборная России по хоккею с мячом победила Швецию в финале ЧМ

    Сборная России Сборная Швеции
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    Россияне в 11-й раз стали чемпионами мира
    На фото:Россияне в 11-й раз стали чемпионами мира
    Сборная России по хоккею с мячом нанесла поражение команде Швеции в финале чемпионата мира, который проходил в Хабаровске.

    Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 5:4 в пользу российской команды. В составе россиян голы забили Алмаз Миргазов (1, 5, 78-я минуты), Алан Джусоев (26-я) и Максим Ишкельдин (50-я). У шведов отличились Пер Хельмюрс (16-я), Юхан Лёфстедт (46-я), Даниэль Берлин (61-я) и Адам Гильям (64-я).

    Российская команда завоевала золото чемпионата мира в 11-й раз.

    Бронзовые награды ранее в воскресенье выиграла сборная Финляндии, победившая команду Казахстана — 8:4.

    В 2019 году чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге.

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