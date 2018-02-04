Сборная России по хоккею с мячом победила Швецию в финале ЧМ

Россияне в 11-й раз стали чемпионами мира

Сборнаяпо хоккею с мячом нанесла поражение командев финале чемпионата мира, который проходил в Хабаровске.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 5:4 в пользу российской команды. В составе россиян голы забили Алмаз Миргазов (1, 5, 78-я минуты), Алан Джусоев (26-я) и Максим Ишкельдин (50-я). У шведов отличились Пер Хельмюрс (16-я), Юхан Лёфстедт (46-я), Даниэль Берлин (61-я) и Адам Гильям (64-я).

Российская команда завоевала золото чемпионата мира в 11-й раз.

Бронзовые награды ранее в воскресенье выиграла сборная Финляндии, победившая команду Казахстана — 8:4.

В 2019 году чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге.