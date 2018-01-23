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    Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Андрей Василевский
    На фото:Андрей Василевский
    Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

    В матче с «Чикаго» (2:0) россиянин в седьмой раз в сезоне сыграл «на ноль», отразив 40 бросков (10 спасений пришлись на меньшинство, в котором «Тампа» играла шесть раз), и повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству «сухих» матчей, который в сезоне-2001/02 установил его соотечественник Николай Хабибулин.

    «Для всей команды это очень важная победа, — сказал Василевский, пропустивший 23 шайбы в предыдущих пяти матчах. — Она должна добавить нам уверенности. Но эта игра уже в прошлом — надо думать о следующей».

    Второй звездой признан голкипер «Детройта» Петр Мразек, который совершил 37 сейвов и помог своей команде обыграть «Нью-Джерси» со счетом 3:0.

    Замкнул тройку нападающий «Аризоны» Ник Казинс, на счету которого 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ), в том числе победный гол в овертайме.

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