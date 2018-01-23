НХЛ. Шайба Якупова, 10-я победа «Колорадо», «шатаут» Василевского

«Нью-Джерси» — «Детройт» 0:3
«Нью-Джерси» «всухую» проиграл «Детройту» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Победу «Ред Уингз» принесли Тайлер Бертуцци (7-я минута), Дэвид Бут (39) и Дилан Ларкин (52).
Голкипер «красных крыльев» Петр Мразек отразил 37 бросков и был назван первой звездой встречи.
«Торонто» — «Колорадо» 2:4
«Колорадо» на выезде обыграл «Торонто» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
В составе «Эвеланш» шайбы забросили Габриэль Бурк (3-я минута), Наиль Якупов (31), Блэйк Комо (53) и Габриэль Ландескуг (60). У «Мэйпл Лифс» отличились Патрик Марло (21) и Остон Мэттьюс (30).
Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 23 минуты 41 секунду, голкипер Семен Варламов продолжает восстанавливаться после травмы.
Эта победа стала для «Эвеланш» 10-й подряд.
«Миннесота» — «Оттава» 3:1
«Миннесота» обыграла «Оттаву» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
В составе «Уайлд» отличились Зак Паризе (1-я минута), Джейсон Цукер (45) и Микаэль Гранлунд (51). За «Сенаторз» гол забил Мэтт Дюшейн (30).
Голкипер «дикарей» Алекс Стэлок отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.
«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 0:2
«Тампа-Бэй» в гостях обыграла «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
Шайбы забросили Крис Куниц (38-я минута) и Янни Гурд (59). Российский голкипер «молний» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 40 бросков, записав на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.
Таким образом, Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству «сухих» матчей, который в сезоне-2001/02 установил его соотечественник Николай Хабибулин.
Нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 52 секунды и 15 минут соответственно, защитник Михаил Сергачёв отыграл чуть более 17 минут. Форвард «Чикаго» Артем Анисимов провел на площадке 15 минут 30 секунд.
Василевский был признан первой звездой матча.
«Аризона» — «Айлендерс» 3:2 ОТ
«Аризона» в овертайме дожала «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).
В основное время в составе «Койотс» отличились Ник Казинс (13-я минута) и Брендан Перлини (30), у «островитян» дубль оформил Антони Бовилье (21, 43).
Победу хозяевам принес точный бросок Казинса на 3-й минуте овертайма.
«Калгари» — «Баффало» 1:2 ОТ
«Калгари» в овертайме уступил «Баффало» – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Команды обменялись голами на 9-й минуте — у «Флэймз» отличился Мэттью Ткачук, у «Сэйбрз» шайбу забросил Скотт Уилсон.
Победный для «клинков» гол на 2-й минуте овертайма забил Джек Айкел.