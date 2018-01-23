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    НХЛ. Шайба Якупова, 10-я победа «Колорадо», «шатаут» Василевского

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 января

    НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Лифс Колорадо Эвеланш Миннесота Уайлд Оттава Сенаторз Чикаго Блэкхоукс Тампа-Бэй Лайтнинг Аризона Койотс Нью-Йорк Айлендерс Калгари Флэймз Баффало Сэйбрз
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    «Эвеланш» одержали 10-ю победу кряду
    «Эвеланш» одержали 10-ю победу кряду
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    Василевский повторил рекорд Хабибулина по матчам «на ноль», Якупов помог «Колорадо» победить в Торонто.

    «Нью-Джерси» — «Детройт» 0:3

    «Нью-Джерси» «всухую» проиграл «Детройту» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

    Победу «Ред Уингз» принесли Тайлер Бертуцци (7-я минута), Дэвид Бут (39) и Дилан Ларкин (52).

    Голкипер «красных крыльев» Петр Мразек отразил 37 бросков и был назван первой звездой встречи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Детройт» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Бертуцци (Ларкин, Атанасиу) – 06:36 (5x5), 0:2 – Бут (Эрикссон, Фрк) – 38:12 (5x5), 0:3 – Ларкин (Атанасиу, Дженсен) – 51:02 (5x5)Вратари: Шнайдер — Мразек.Штраф: 4 — 10.Броски: 37 (11+12+14) — 30 (12+9+9).
    «Нью-Джерси» — «Детройт» 0:3

    «Торонто» — «Колорадо» 2:4

    «Колорадо» на выезде обыграл «Торонто» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

    В составе «Эвеланш» шайбы забросили Габриэль Бурк (3-я минута), Наиль Якупов (31), Блэйк Комо (53) и Габриэль Ландескуг (60). У «Мэйпл Лифс» отличились Патрик Марло (21) и Остон Мэттьюс (30).

    Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 23 минуты 41 секунду, голкипер Семен Варламов продолжает восстанавливаться после травмы.

    Эта победа стала для «Эвеланш» 10-й подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
    Голы: 0:1 – Бурк (Джост, Комфер) – 02:19 (5x5), 1:1 – Марло (Комаров, Гардинер) – 20:19 (5x5), 2:1 – Мэттьюс (Нюландер, Боргман) – 29:17 (5x5), 2:2 – Якупов (Керфут) – 30:51 (5x5), 2:3 – Комо (Сёдерберг, Джонсон) – 52:17 (5x5), 2:4 – Ландеског (Рантанен) – 59:06 (en)Вратари: Андерсен (57:33 — 59:06, 59:38) — Бернье.Штраф: 0 — 6.Броски: 31 (9+13+9) — 27 (11+10+6).
    «Торонто» — «Колорадо» 2:4

    «Миннесота» — «Оттава» 3:1

    «Миннесота» обыграла «Оттаву» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

    В составе «Уайлд» отличились Зак Паризе (1-я минута), Джейсон Цукер (45) и Микаэль Гранлунд (51). За «Сенаторз» гол забил Мэтт Дюшейн (30).

    Голкипер «дикарей» Алекс Стэлок отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Оттава» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: 1:0 – Паризе (Стаал, Винник) – 00:45 (5x5), 1:1 – Дюшейн (Ди Доменико) – 29:38 (5x5), 2:1 – Цукер (Гранлунд, Койву) – 44:59 (5x5), 3:1 – Гранлунд (Дамба, Сутер) – 50:09 (5x4)Вратари: Стэлок — Кондон (57:47).Штраф: 4 — 4.Броски: 36 (14+11+11) — 38 (11+12+15).
    «Миннесота» — «Оттава» 3:1

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 0:2

    «Тампа-Бэй» в гостях обыграла «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

    Шайбы забросили Крис Куниц (38-я минута) и Янни Гурд (59). Российский голкипер «молний» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 40 бросков, записав на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.

    Таким образом, Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству «сухих» матчей, который в сезоне-2001/02 установил его соотечественник Николай Хабибулин.

    Нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 52 секунды и 15 минут соответственно, защитник Михаил Сергачёв отыграл чуть более 17 минут. Форвард «Чикаго» Артем Анисимов провел на площадке 15 минут 30 секунд.

    Василевский был признан первой звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Куниц (Дотчин, Пойнт) – 37:14 (4x5), 0:2 – Гурд – 58:26 (5x5)Вратари: Гласс (58:41) — Василевский.Штраф: 4 — 12.Броски: 40 (13+17+10) — 31 (12+5+14).
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй» 0:2

    «Аризона» — «Айлендерс» 3:2 ОТ

    «Аризона» в овертайме дожала «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

    В основное время в составе «Койотс» отличились Ник Казинс (13-я минута) и Брендан Перлини (30), у «островитян» дубль оформил Антони Бовилье (21, 43).

    Победу хозяевам принес точный бросок Казинса на 3-й минуте овертайма.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» – «Айлендерс» – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Казинс (Экман-Ларссон) – 12:20 (5x5), 1:1 – Бовилье (Бейли) – 20:34 (5x5), 2:1 – Перлини (Шенн, Казинс) – 29:52 (5x5), 2:2 – Бовилье (Хикки, Барзал) – 42:53 (5x5), 3:2 – Казинс (Фишер) – 62:21 (3x3)Вратари: Раанта – Галак.Штраф: 4 – 4.Броски: 33 (14+13+4+2) – 30 (3+13+12+2).
    «Аризона» — «Айлендерс» 3:2 ОТ

    «Калгари» — «Баффало» 1:2 ОТ

    «Калгари» в овертайме уступил «Баффало» – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

    Команды обменялись голами на 9-й минуте — у «Флэймз» отличился Мэттью Ткачук, у «Сэйбрз» шайбу забросил Скотт Уилсон.

    Победный для «клинков» гол на 2-й минуте овертайма забил Джек Айкел.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» – «Баффало» – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Ткачук (Годро, Джиордано) – 08:00 (5x4), 1:1 – Уилсон – 08:24 (5x5), 1:2 – Айкел (Ристолайнен, О'Райлли) – 61:30 (4x3)Вратари: Смит – Джонсон.Штраф: 11 – 11.Броски: 33 (13+12+8+0) – 33 (12+8+11+2).
    «Калгари» — «Баффало» 1:2 ОТ
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    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Чья серия неудач продлится дальше?«Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 января
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