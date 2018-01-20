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    СКА отгрузил «Амуру» пять шайб

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    СКА — «Амур»
    На фото:СКА — «Амур»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА у себя дома разгромил «Амур» - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

    Дважды в воротах гостей расписался Владислав Гавриков, еще по разу – Егор Рыков, Сергей Широков и Илья Ковальчук.

    Армейцы довели серию своих побед до семи игр.

    СКА возглавляет турнирную таблице Западной конференции (135 очков). «Амур» идет девятым на Востоке (78 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) – «Амур» (Хабаровск) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Рыков – 2 (Каблуков, В. Тихонов), 15:23 – 1:0. Широков – 19 (Прохоркин, Карпов), 34:42 – 2:0. Гавриков – 4 (Яковлев, Шипачев), 37:28 – 3:0. Ковальчук – 31 (Зуб, Войнов), 51:22 – 4:0. Гавриков – 5 (Дацюк, Ковальчук), 57:25 – 5:0.Вратари: Шестеркин – Метсола (Аликин, 37:28).Штраф: 6 – 6.Броски: 39 (17+12+10) – 19 (12+4+3).
    Московское «Динамо» на домашнем льду одержало уверенную победу над «Адмиралом» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

    Заброшенные шайбы на свой счет записали Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Брюквин и Дмитрий Марковин.

    Сухой матч оформил голкипер «бело-голубых» Александр Еременко, отразивший 20 бросков по воротам.

    «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции (78 очков). «Адмирал» — 12-й на Востоке (58 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Хиетанен – 7 (Тарасов, Петунин), 19:35 – 1:0. Рылов – 3 (Марковин, Ефремов), 23:24 – 2:0. Брюквин – 13 (бол., Игнатушкин), 25:29 – 3:0. Марковин – 3 (Корягин, Ефремов), 47:57 – 4:0.Вратари: Еременко – Серебряков (Бобков, 25:29).Штраф: 10 – 14.Броски: 26 (9+12+5) – 20 (10+6+4).
    Ярославский «Локомотив» у себя дома оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

    Заброшенными шайбами отметились Якуб Накладал и Егор Аверин.

    Сухой матч провел голкипер ярославской команды Александр Судницин.

    «Локомотив» — четвертый в Западной конференции (93 очка), «Куньлунь Ред Стар» — 11-й на Востоке (61 очко).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) – «Куньлунь» (Пекин) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Накладал – 9 (бол., Козун, Контиола), 15:17 – 1:0. Аверин – 7 (Крунвалль, Локтионов), 57:17 – 2:0.Вратари: Судницин – Скрынник (57:36).Штраф: 10 – 26.Броски: 45 (15+19+11) – 33 (9+6+18).
    «Торпедо» при поддержке родных трибун переиграло «Северсталь» со счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2).

    В составе хозяев голами отметились Джеффри Кинрейд, Томаш Кундратек, Михаил Жуков и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль.

    У гостей заброшенные шайбы на свой счет записали Матей Странски и Даниил Вовченко, сделавший дубль.

    «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции (87 очков), а «Северсталь» — девятое (77 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Северсталь» (Череповец) – 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
    Голы: Странски – 6 (бол., Вовченко, Трубачев), 17:51 – 0:1. Даугавиньш – 10 (бол., Костицын), 25:23 – 1:1. Даугавиньш – 11 (Дугин), 30:43 – 2:1. Вовченко – 15 (бол., Трубачев), 47:08 – 2:2. Кинрейд – 5 (Костицын, Столяров), 51:25 – 3:2. Кундратек – 2 (бол., Саболич, Желдаков), 54:19 – 4:2. Вовченко – 16 (Веревкин, Гераськин), 55:30 – 4:3. Жуков – 2 (п.в.), 59:17 – 5:3.Вратари: Лисутин – Гудачек (58:53 – 59:17).Штраф: 8 – 10.Броски: 35 (15+12+8) – 20 (9+4+7).
    «Северсталь» будет биться за плей-офф в игре с «Торпедо»«Торпедо» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 20 января
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