СКА отгрузил «Амуру» пять шайб

В рамках регулярного чемпионата КХЛу себя дома разгромил- 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Дважды в воротах гостей расписался Владислав Гавриков, еще по разу – Егор Рыков, Сергей Широков и Илья Ковальчук.

Армейцы довели серию своих побед до семи игр.

СКА возглавляет турнирную таблице Западной конференции (135 очков). «Амур» идет девятым на Востоке (78 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) – «Амур» (Хабаровск) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Голы: Рыков – 2 (Каблуков, В. Тихонов), 15:23 – 1:0. Широков – 19 (Прохоркин, Карпов), 34:42 – 2:0. Гавриков – 4 (Яковлев, Шипачев), 37:28 – 3:0. Ковальчук – 31 (Зуб, Войнов), 51:22 – 4:0. Гавриков – 5 (Дацюк, Ковальчук), 57:25 – 5:0.Вратари: Шестеркин – Метсола (Аликин, 37:28).Штраф: 6 – 6.Броски: 39 (17+12+10) – 19 (12+4+3).

Московскоена домашнем льду одержало уверенную победу над— 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Заброшенные шайбы на свой счет записали Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Брюквин и Дмитрий Марковин.

Сухой матч оформил голкипер «бело-голубых» Александр Еременко, отразивший 20 бросков по воротам.

«Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции (78 очков). «Адмирал» — 12-й на Востоке (58 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Хиетанен – 7 (Тарасов, Петунин), 19:35 – 1:0. Рылов – 3 (Марковин, Ефремов), 23:24 – 2:0. Брюквин – 13 (бол., Игнатушкин), 25:29 – 3:0. Марковин – 3 (Корягин, Ефремов), 47:57 – 4:0.Вратари: Еременко – Серебряков (Бобков, 25:29).Штраф: 10 – 14.Броски: 26 (9+12+5) – 20 (10+6+4).

Ярославскийу себя дома оказался сильнее китайского— 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Заброшенными шайбами отметились Якуб Накладал и Егор Аверин.

Сухой матч провел голкипер ярославской команды Александр Судницин.

«Локомотив» — четвертый в Западной конференции (93 очка), «Куньлунь Ред Стар» — 11-й на Востоке (61 очко).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) – «Куньлунь» (Пекин) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Накладал – 9 (бол., Козун, Контиола), 15:17 – 1:0. Аверин – 7 (Крунвалль, Локтионов), 57:17 – 2:0.Вратари: Судницин – Скрынник (57:36).Штраф: 10 – 26.Броски: 45 (15+19+11) – 33 (9+6+18).

при поддержке родных трибун переигралосо счетом 5:3 (0:1, 2:0, 3:2).

В составе хозяев голами отметились Джеффри Кинрейд, Томаш Кундратек, Михаил Жуков и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль.

У гостей заброшенные шайбы на свой счет записали Матей Странски и Даниил Вовченко, сделавший дубль.

«Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции (87 очков), а «Северсталь» — девятое (77 очков).