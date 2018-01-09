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    «Локомотив» обеспечил себе выход в плей-офф

    КХЛ Локомотив Динамо Минск
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    «Локомотив» — «Динамо» Минск
    На фото:«Локомотив» — «Динамо» Минск
    Ярославский «Локомотив» в гостях победил минское «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Стаффан Кронвалль, Александр Кадейкин и Максим Тальбо.

    Единственную шайбу за минчан забросил Куинтон Хауден.

    «Динамо» потерпело второе поражение подряд, «Локомотив» одержал вторую победу кряду и обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина-2018.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Мн (Минск) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Хауден – 15 (Фонтэйн, Шинкевич), 24:30 – 1:0. Кронвалль – 9 (бол., Контиола, Накладал), 28:20 – 1:1. Кадейкин – 7 (Картаев, Любушкин), 43:56 – 1:2. Тальбо – 7 (Козун, Контиола), 59:11 – 1:3.Вратари: Энрот – Коновалов.Броски: 22 (5+9+8) – 21 (6+9+6).Штраф: 6 – 2.
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