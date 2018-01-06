«Ак Барс» в Москве одолел «Спартак»

В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Антон Глинкин и Джастин Азеведу.
Отметим, что в третьем периоде Иржи Секач не реализовал буллит в ворота «Спартака».
За красно-белых шайбы забросили Виктор Комаров и Лукаш Радил.
«Ак Барс» набрал 88 очков и вышел в лидеры турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» осталось 71 очко. Красно-белые на Западе идут седьмым.
В следующих матчах КХЛ «Спартак» 8 января примет «Нефтехимик», а «Ак Барс» в этот день на выезде сразится со «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Ткачев — 20 (Охтамаа, Лукоянов), 8:36 — 0:1. Глинкин — 9 (Глухов, Бурмистров), 16:38 — 0:2. Комаров — 6 (Мирнов, Юдин), 25:30 — 1:2. Радил — 13 (бол., Максвелл, Хохлачев), 40:20 — 2:2. Азеведо — 13 (Яруллин, Секач), 53:20 — 2:3.Нереализованный буллит: Секач (44:50, Ак Барс).Вратари: Беспалов (59:03) — Гарипов.Броски: 27 (10+12+5) — 25 (10+5+10).Штраф: 8 — 22.