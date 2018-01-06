«Ак Барс» в Москве одолел «Спартак»

Московскийпотерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Антон Глинкин и Джастин Азеведу.

Отметим, что в третьем периоде Иржи Секач не реализовал буллит в ворота «Спартака».

За красно-белых шайбы забросили Виктор Комаров и Лукаш Радил.

«Ак Барс» набрал 88 очков и вышел в лидеры турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» осталось 71 очко. Красно-белые на Западе идут седьмым.

В следующих матчах КХЛ «Спартак» 8 января примет «Нефтехимик», а «Ак Барс» в этот день на выезде сразится со «Северсталью».