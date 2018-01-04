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    «Спартак» одолел «Салават Юлаев»

    КХЛ Салават Юлаев Спартак
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    «Спартак» — «Салават Юлаев»
    На фото:«Спартак» — «Салават Юлаев»
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За красно-белых шайбы забросили Артём Подшендялов, Александр Хохлачёв, Райан Стоа.

    В составе уфимцев отличились Энвер Лисин и Филип Ларсен.

    Для «Спартака» эта победа стала третьей в четырех последних играх. «Салават Юлаев», в свою очередь, прервал серию из четырех выигранных встреч кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Подшендялов — 7 (Лещенко, Лаюнен), 21:12 — 1:0. Лисин — 11 (Зубов), 27:00 — 1:1. Хохлачев — 14 (Радил, Кольцов), 28:11 — 2:1. Ларсен — 11, 39:41 — 2:2. Стоа — 11 (Подшендялов), 43:38 — 3:2.Вратари: Беспалов (Трушков, 28:11, Беспалов, 39:41) — Кареев (58:18).Броски: 27 (11+10+6) — 31 (4+11+16).Штраф: 4 — 4.
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