«Спартак» одолел «Салават Юлаев»

За красно-белых шайбы забросили Артём Подшендялов, Александр Хохлачёв, Райан Стоа.
В составе уфимцев отличились Энвер Лисин и Филип Ларсен.
Для «Спартака» эта победа стала третьей в четырех последних играх. «Салават Юлаев», в свою очередь, прервал серию из четырех выигранных встреч кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Голы: Подшендялов — 7 (Лещенко, Лаюнен), 21:12 — 1:0. Лисин — 11 (Зубов), 27:00 — 1:1. Хохлачев — 14 (Радил, Кольцов), 28:11 — 2:1. Ларсен — 11, 39:41 — 2:2. Стоа — 11 (Подшендялов), 43:38 — 3:2.Вратари: Беспалов (Трушков, 28:11, Беспалов, 39:41) — Кареев (58:18).Броски: 27 (11+10+6) — 31 (4+11+16).Штраф: 4 — 4.