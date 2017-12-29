КХЛ. «Адмирал» проиграл «Куньлуню», «Лада» уступила ЦСКА

«Адмирал» — «Куньлунь» 0:2
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 2:0 (1:0 0:0 1:0).
Это была первая игра клуба под руководством Андрея Разина. Это поражение стало для «моряков» пятым кряду.
В составе победителей отличились нападающие Брэндон Йип и Лукас Лессио.
«Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции (45 очков). «Куньлунь» — 11-й (53 очка).
«Сибирь» — «Ак Барс» 4:1
Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Вячеслав Основин, Николай Демидов, Александр Бергстрём и Йонас Энлунд.
Единственная шайба казанцев на счету Даниса Зарипова.
Отметим, что Александр Бергстрём довёл свою голевую серию до семи матчей, забив за это время восемь голов.
Отметим, что данная победа стала для подопечных Владимира Юрзинова-младшего третьей подряд. В свою очередь «Ак Барс» проиграл в третий раз в последних пяти встречах.
«Авангард» — «Нефтехимик» 2:3
Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы на счету Дамира Шарипзянова, Павла Куликова и Андрея Нестрашила.
За хозяев отличились Ансель Галимов и Дмитрий Кугрышев.
Для омичей данное поражение стало четвертым в последних пяти встречах.
«Барыс» — «Сочи» 2:3
Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение от «Сочи» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Эрик О’Делл, Павел Падакин и Кейси Уэллман.
За «Барыс» шайбы на счету Валерия Орехова и Линдена Вея.
Команда Евгения Корешкова проиграла пятый матч подряд.
Для клуба из Казахстана данное поражение стало пятым подряд. Отметим, что в этой встрече принимал участие защитник Дамир Рыспаев, с которого была снята дисквалификация.
Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.
«Югра» — «Салават Юлаев» 3:4 ОТ
Ханты-мансийская «Югра» потерпела домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе гостей в основное время голы забили Антон Бурдасов, Илья Зубов и Энвер Лисин. За секунду до конца овертайма победу «Салавату» принёс Григорий Панин.
У команды Анатолия Емелина отличились Константин Майоров, Антон Королёв и Тобиас Виклунд.
«Автомобилист» — ХК «Динамо» 4:3
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над московском «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Торченюк, Николай Тимашов.
У бело-голубых шайбы на свой счет записали Александр Петунин, Игорь Игнатушкин и Никита Комаров.
Отметим, что данное поражение стало для динамовцев четвертым подряд.
«Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и возглавил Восточную конференцию. Уральцы обогнали «Ак Барс», на их счету 83 очка в 45 играх.
«Лада» — ЦСКА 1:2
Тольяттинская «Лада» потерпела домашнее поражение от московского ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
За армейцев отличились Андрей Светлаков и Кирилл Капризов. Единственную шайбу хозяев забросил Георгий Белоусов.
Отметим, что для красно-синих данная победа стала третьей подряд. Для тольяттинцев это поражение стало третьим в последних пяти встречах.
«Северсталь» — «Торпедо» НН
Начало матча 19:00 по мск