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    КХЛ. «Адмирал» проиграл «Куньлуню», «Лада» уступила ЦСКА

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря

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    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
    В пятницу, 29 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные девять матчей.

    «Адмирал» — «Куньлунь» 0:2

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 2:0 (1:0 0:0 1:0).

    Это была первая игра клуба под руководством Андрея Разина. Это поражение стало для «моряков» пятым кряду.

    В составе победителей отличились нападающие Брэндон Йип и Лукас Лессио.

    «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции (45 очков). «Куньлунь» — 11-й (53 очка).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Йип — 7 (Кейн), 4:25 — 0:1. Лессио — 5 (Брюле, Бек), 59:12 — 0:2.Вратари: Бобков (57:53 — 59:12) — Хелльберг.Штраф: 14 — 22.Броски: 28 (12+6+10) — 29 (6+16+7).
    «Адмирал» — «Куньлунь» 0:2

    «Сибирь» — «Ак Барс» 4:1

    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Вячеслав Основин, Николай Демидов, Александр Бергстрём и Йонас Энлунд.

    Единственная шайба казанцев на счету Даниса Зарипова.

    Отметим, что Александр Бергстрём довёл свою голевую серию до семи матчей, забив за это время восемь голов.

    Отметим, что данная победа стала для подопечных Владимира Юрзинова-младшего третьей подряд. В свою очередь «Ак Барс» проиграл в третий раз в последних пяти встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Основин — 11 (бол., Тичар), 17:32 — 1:0. Демидов — 3 (бол., Закриссон, Алексеев), 18:23 — 2:0. Зарипов — 3 (бол., Азеведо), 27:38 — 2:1. Бергстрем — 19 (Игнатович, Закриссон), 44:30 — 3:1. Энлунд — 5 (Ермаков), 55:12 — 4:1.Вратари: Красиков — Шарыченков.Броски: 32 (12+10+10) — 27 (5+5+17).Штраф: 8 — 34.

    «Авангард» — «Нефтехимик» 2:3

    Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей шайбы на счету Дамира Шарипзянова, Павла Куликова и Андрея Нестрашила.

    За хозяев отличились Ансель Галимов и Дмитрий Кугрышев.

    Для омичей данное поражение стало четвертым в последних пяти встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Шарипзянов – 5 (Хайруллин, Еглич), 11:01 – 0:1. Куликов – 4 (Брынцев, Эверберг), 15:45 – 0:2. Галимов – 4 (Минеев), 26:26 – 1:2. Кугрышев – 10 (Рау), 33:57 – 2:2. Нестрашил – 10 (Секстон), 60:32 – 2:3.Вратари: Фурх – Ежов.Броски: 25 (9+12+4+0) – 38 (15+10+11+2).Штраф: 4 – 8.

    «Барыс» — «Сочи» 2:3

    Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение от «Сочи» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Эрик О’Делл, Павел Падакин и Кейси Уэллман.

    За «Барыс» шайбы на счету Валерия Орехова и Линдена Вея.

    Команда Евгения Корешкова проиграла пятый матч подряд.

    Для клуба из Казахстана данное поражение стало пятым подряд. Отметим, что в этой встрече принимал участие защитник Дамир Рыспаев, с которого была снята дисквалификация.

    Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) – «Сочи» – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
    Голы: Орехов – 1 (Кучин, Маркелов), 31:35 – 1:0. О`Делл – 11 (бол., Йокипакка, Уэллман), 39:02 – 1:1. Падакин – 9, 43:37 – 1:2. Вей – 16 (Даллмэн, Райт), 50:22 – 2:2. Уэллман – 10 (бол.), 59:24 – 2:3.Вратари: Кудрявцев (59:35) – Шикин.Броски: 28 (10+8+10) – 31 (10+7+14).Штраф: 8 – 8.

    «Югра» — «Салават Юлаев» 3:4 ОТ

    Ханты-мансийская «Югра» потерпела домашнее поражение от уфимского «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе гостей в основное время голы забили Антон Бурдасов, Илья Зубов и Энвер Лисин. За секунду до конца овертайма победу «Салавату» принёс Григорий Панин.

    У команды Анатолия Емелина отличились Константин Майоров, Антон Королёв и Тобиас Виклунд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Бурдасов — 12 (бол., Умарк, Ларсен), 10:22 — 0:1. Майоров — 4, 13:17 — 1:1. Зубов — 3 (Макаров), 21:33 — 1:2. Королев — 10 (Комаристый, Бурстрем), 23:15 — 2:2. Лисин — 10 (Панин, Зубов), 43:25 — 2:3. Виклунд — 5 (бол., Савинайнен), 58:04 — 3:3. Умарк — 13, 64:59 — 3:4.Вратари: Проскуряков — Кареев.Броски: 31 (5+12+14+0) — 27 (7+11+7+2).Штраф: 18 — 10.

    «Автомобилист» — ХК «Динамо» 4:3

    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над московском «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Торченюк, Николай Тимашов.

    У бело-голубых шайбы на свой счет записали Александр Петунин, Игорь Игнатушкин и Никита Комаров.

    Отметим, что данное поражение стало для динамовцев четвертым подряд.

    «Автомобилист» выиграл четвертый матч подряд и возглавил Восточную конференцию. Уральцы обогнали «Ак Барс», на их счету 83 очка в 45 играх.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Обидин – 2 (Попов), 2:17 – 1:0. Петунин – 5 (Рылов), 3:28 – 1:1. Голышев – 12, 6:22 – 2:1. Торченюк – 5 (Лямин, Михнов), 9:40 – 3:1. Тимашов – 3 (Кучерявенко, Чайковски), 25:33 – 4:1. Игнатушкин – 5 (Марковин, Тарасов), 41:33 – 4:2. Комаров – 8 (Хиетанен), 42:49 – 4:3.Вратари: Коварж – Еременко (57:59).Броски: 26 (11+10+5) – 30 (9+7+14).Штраф: 2 – 8.

    «Лада» — ЦСКА 1:2

    Тольяттинская «Лада» потерпела домашнее поражение от московского ЦСКА (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За армейцев отличились Андрей Светлаков и Кирилл Капризов. Единственную шайбу хозяев забросил Георгий Белоусов.

    Отметим, что для красно-синих данная победа стала третьей подряд. Для тольяттинцев это поражение стало третьим в последних пяти встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) – ЦСКА – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Белоусов – 7 (бол., Аляев, Скороходов), 10:48 – 1:0. Светлаков – 7 (Капризов), 22:32 – 1:1. Капризов – 15 (бол., Григоренко, Нестеров), 26:29 – 1:2.Вратари: Красоткин (58:44 – 59:11, 59:20) – Сорокин.Броски: 21 (8+8+5) – 33 (10+17+6).Штраф: 6 – 8.

    «Северсталь» — «Торпедо» НН

    Начало матча 19:00 по мск

    «Динамо» Мн — СКА

    Начало матча 19:30 по мск

    «Автомобилист» — «Динамо Москва». Чья серия закончится в Екатеринбурге?«Автомобилист» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря
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