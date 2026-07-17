Insomniac Games неожиданно выпустила кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine. В центре внимания оказался Логан, которому предстоит столкнуться с бойцами Траска и враждебно настроенными мутантами.

Wolverine Ps store

В ролике разработчики сделали ставку на постановочные сцены и показали сразу нескольких противников Росомахи. При этом геймплей в трейлер не вошел.

Wolverine

Авторы отдельно предупреждают, что опубликованное видео полностью состоит из заранее срежиссированных кадров. Впрочем, внешний вид персонажей соответствует тому, что игроки увидят в самой Marvel’s Wolverine.

Вместе с тем боевая система в игре будет выглядеть заметно проще, чем в трейлере. Ранее Insomniac Games уже демонстрировала реальные кадры игрового процесса.