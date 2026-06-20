В сети появился новый геймплей Assassin’s Creed Black Flag Resynced. На этот раз ролик посвятили исследованию джунглей Кубы, заметно преобразившихся по сравнению с оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ps store

В последнем ролике Эдвард Кенуэй путешествует по густым зарослям, перемещается по деревьям и сталкивается с местными хищниками.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Судя по опубликованным кадрам, разработчики существенно переработали растительность и общее наполнение локаций. Кроме того, в режиме без цензуры заметно вырос уровень жестокости во время сражений с животными.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.