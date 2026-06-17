Создатели Roblox объявили о глобальном запуске новой системы возрастных ограничений для учетных записей. Ранее она тестировалась только на территории США.

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Теперь тип аккаунта напрямую зависит от возраста пользователя. Детям от 5 до 8 лет будет присвоен Roblox Kids, игрокам от 9 до 15 лет — Roblox Select, а после достижения 16 лет пользователи автоматически переходят на стандартный аккаунт.

Владельцы Roblox Kids смогут запускать только контент с рейтингами Minimal и Mild. Кроме того, для таких учетных записей полностью отключен чат.

Аккаунты Roblox Select получают доступ к более широкому набору игр, включая контент категории Moderate. При этом общение разрешено только с пользователями, предварительно одобренными родителями.

Одновременно Roblox расширила возможности родительского контроля. Родители и опекуны смогут самостоятельно блокировать любые игры до достижения ребенком 16-летнего возраста, а также вручную открывать доступ к отдельным проектам вне возрастной категории.

Контент с пометкой Restricted по-прежнему останется доступен только совершеннолетним пользователям. Новая система основана на технологии проверки возраста и будет автоматически изменять параметры аккаунта по мере взросления игрока.