Игровое подразделение Sony готовит изменения в политику пользования сервисами PlayStation. В частности, по информации Insider Gaming, корпорация намерена ввести верификацию возраста пользователей.

Ссылаясь на письмо компании, источник утверждает, что глобальная проверка вступит в силу с конца 2026 года. Прохождение верификации будет осуществляться через социальные возможности PlayStation, например, через систему голосового чата, или через партнерские платформы.

Проверка возраста, по мнению руководителей Sony, должна повысить безопасность платформы. Пользователи, которые не пройдут процедуру, сохранят возможность играть на PlayStation, но без доступа к социальным сервисам.