Корпорация Sony задумывается о переносе выпуска следующего поколения консолей PlayStation 6 и нацелена на продление жизненного цикла текущих моделей.

Sony Logo Sony

Такую информацию публикуют инсайдеры, ссылаясь на высокие финансовые результаты игрового подразделения, в условиях которых спешка с запуском некстена попросту лишняя. В частности, так считает аналитик Дэвид Гибсон.

Тем временем ранее возникавшие слухи о проблемах в связи с дефицитом оперативной памяти авторитетные журналисты поспешили опровергнуть.

Источник Moore’s Law Is Dead утверждает, что Sony заключила партнерство с AMD, запланировав выпуск чипов на вторую половину 2027 года, а эксперт Circana Мэт Пискателла указал на стабильный спрос моделей Pro, на долю которых приходится до 13% продаж консолей PlayStation 5 в США.