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    Слухи: Nintendo отменила анонс новой консоли Switch 2 в последний момент

    Игры Игры для Nintendo Switch
    Согласно информации, прозвучавшей в испанском подкасте «Un Cafe Con Nintendo», технический гигант Nintendo собирался объявить о следующей модели консоли Switch 2 в сентябре 2024 года, однако анонс был неожиданно отменен или перенесен.

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    Ведущие подкаста заверили, что получили эти сведения от надежных источников внутри компании, а новая презентация должна был состояться с вероятностью в 80-99%.

    Причины задержки пока не раскрыты, и по словам ведущих, они не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы не нарушить конфиденциальность источника.

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    • Тем не менее можно предположить, что компания скорректировала график анонсов, чтобы сосредоточиться на продвижении новых игр, таких как Mario Party Jamboree, Mario & Luigi: Brothership и Dragon Quest III HD-2D Remake.

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