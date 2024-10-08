Слухи: Nintendo отменила анонс новой консоли Switch 2 в последний момент

Согласно информации, прозвучавшей в испанском подкасте «Un Cafe Con Nintendo», технический гигант Nintendo собирался объявить о следующей модели консоли Switch 2 в сентябре 2024 года, однако анонс был неожиданно отменен или перенесен.

Ведущие подкаста заверили, что получили эти сведения от надежных источников внутри компании, а новая презентация должна был состояться с вероятностью в 80-99%.

Причины задержки пока не раскрыты, и по словам ведущих, они не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы не нарушить конфиденциальность источника.

Тем не менее можно предположить, что компания скорректировала график анонсов, чтобы сосредоточиться на продвижении новых игр, таких как Mario Party Jamboree, Mario & Luigi: Brothership и Dragon Quest III HD-2D Remake.