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    Издатель Suicide Squad: Kill the Justice League признал провальным релиз игры

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    Выход нового приключения о супергероях Suicide Squad: Kill the Justice League официально признан провальным, о чем не постеснялся публично заявить финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс в ходе обнародования финансового отчета.

    Suicide Squad: Kill the Justice League
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    Suicide Squad: Kill the Justice League

    Релиз игры, который состоялся 2 февраля, не оправдал заявленных ожиданий. Несмотря на отсутствие конкретных цифр, Виденфельс подчеркнул, что выход Suicide Squad нанес репутационный удар по корпорации и поставил игровое подразделение студии под угрозу.

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    • С момента выхода критики не спешат ставить проекту высокие оценки, а отзывы игроков остаются смешанными. На пике ажиотажа Kill the Justice League насчитывала 13 459 пользователей Steam в онлайне, после чего начался резкий спад.

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