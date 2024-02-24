Издатель Suicide Squad: Kill the Justice League признал провальным релиз игры

Выход нового приключения о супергерояхофициально признан провальным, о чем не постеснялся публично заявить финансовый директорГуннар Виденфельс в ходе обнародования финансового отчета.

Релиз игры, который состоялся 2 февраля, не оправдал заявленных ожиданий. Несмотря на отсутствие конкретных цифр, Виденфельс подчеркнул, что выход Suicide Squad нанес репутационный удар по корпорации и поставил игровое подразделение студии под угрозу.

С момента выхода критики не спешат ставить проекту высокие оценки, а отзывы игроков остаются смешанными. На пике ажиотажа Kill the Justice League насчитывала 13 459 пользователей Steam в онлайне, после чего начался резкий спад.