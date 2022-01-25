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    Halo Infinite: локации 12 черепов и их свойства

    Где спрятаны эти черепушки и зачем они нужны?

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    Halo Infinite
    По карте Halo Infinite разбросаны 12 черепов — атрибутов, усиливающих игроков во время поединков. Поэтому при прохождении кампании важно отыскать все скулы и понять, какими свойствами они наделяют героев.

    Boom Skull

    Скриншот и карта с Boom Skull
    Polygon.com

    Первую черепушку в Halo Infinite можно встретить уже в начале прохождения, а именно — на Боевом корабле Гбраакон, где проходит сюжетный движ первой миссии. Чтобы добраться до Бум-черепа, нужно покинуть пределы Гбраакона, отыскать лифт и подняться к коридору с металлическими ящиками по правую сторону экрана. Череп спрятан в одной из соседних комнат. Во время использования Boom Skull герой получит двойной радиус действия при взрывах. Однако урон увеличен не будет.

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    • ​​Cowbell Skull

    ​​Скриншот и карта с Cowbell Skull
    Polygon.com

    Активировав абилку Cowbell Skull, герой увеличит радиус действия взрывной силы, поэтому проходить мимо такого черепа не рекомендуется. Забрать себе его можно во время второй миссии на территории Foundation. Для захвата ​​Cowbell Skull придется пробиваться через рушащиеся конструкции Foundation и на лифте проехать мимо коридора с голограммами до следующей комнаты. Далее придется юзнуть крюк-кошку и захватить находку.

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    • Catch Skull

    Скриншот и карта с Catch Skull
    Polygon.com

    Данный череп позволяет врагам бросать больше гранат. Казалось бы, опасная для игрока штучка, но нет, в сочетании с другими предметами она будет топовой при сражении в неравном бою. К счастью, Catch Skull не привязан к миссии. В любой момент его можно найти у северной части Outpost Terminus — территории, охраняемой двумя Хантерами. Мочите Охотников и берите череп, лежащий внутри ствола дерева в дальнем конце каньона.

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    • Fog Skull

    Скриншот и карта с Fog Skull
    Polygon.com

    Fog-череп выключает трекинг движений Мастера Чифа. Для врагов, полагающихся на свои датчики перемещений, это приравнивается к смерти. Находится череп на 2-м Острове ​​Zeta Halo. Без проблем его можно хапнуть, если есть доступ к Осе. К черепу, лежащему внутри колонн, нужно подбираться с помощью крюка-кошки.

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    • I Would Have Been Your Daddy / IWHBYD

    Скриншот и карта с IWHBYD
    Polygon.com

    С черепом IWHBYD игроки намного чаще слышат редкие боевые диалоги. Если хочется насладиться топовыми репликами союзников или оппонентов, достаточно взобраться на вершину тавера Чак Лока. Прокачанный крюк-кошка снова готов выручить!

    Blind Skull

    Скриншот и карта с Blind Skull
    Polygon.com

    Один из полезнейших в игре черепов скрывает HUD и оружие, благодаря чему противники лишаются возможности увидеть боезапас. Расположен данный череп в расщелине между скалами первого Острова Zeta Halo. Герою нужно просто залезть на вершину, а затем подобраться к предмету все с тем же незаменимым крюком.

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    • Thunderstorm Skull

    Скриншот и карта с Thunderstorm Skull
    Polygon.com

    Атрибут Thunderstorm Skull апгрейдит ранг большинства игровых врагов. Представленный череп станет решением для тех, кто считает, что выносить конкурентов ему слишком просто. Находится искусственный усложнитель игры на южном Острове Zeta Halo возле северного маяка, у самой тонкой колонны.

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    • Black Eye Skull

    Скриншот и карта с Black Eye Skull
    Polygon.com

    С помощью Black Eye Skull защита игрока перезаряжается только во время зарубы в ближнем бою, а чтобы завладеть раздражающей врагов штучкой, нужно отправиться на юго-запад Врат Ривен на Острове 4 и найти водопад со входом в пещеру. Главное — не пропустить щель, плотно прикрываемую водой.

    Famine Skull

    Скриншот и карта с Famine Skull
    Polygon.com

    Один из самых крутых черепов в Halo Infinite позволяет врагам терять меньше боеприпасов при убийстве. Отыскать такую прелесть можно на восточных землях Острова 4 Zeta Halo. Легче всего достать черепушку, подлетев на каком-нибудь малогабаритном аппарате.

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    • Mythic Skull

    Скриншот и карта с Mythic Skull
    Polygon.com

    В Мифическом черепе таится грозная сила, увеличивающая здоровье врагов, обитающих на землях Zeta Halo. С таким черепом можно сделать и без того сложные поединки еще сложнее. Чтобы забрать Mythic Skull, нужно посетить локацию The Command Spire на 4-м Острове.

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    • После нескольких боев в рамках миссии Нексус игрок телепортируется в область с горизонтально плавающими колоннами. Герою придется пройти за столбами и повернуть направо, чтобы забраться по дорожке выше. В открытом коридоре и будет находиться Mythic Skull.

    Grunt Birthday Party Skull

    Скриншот и карта с Grunt Birthday Party Skull
    Polygon.com

    С черепом, ставшим в Halo классическим, мочить Грантов будет еще прикольнее, чем это делается в штатном режиме. При попадании Гранту в голову из него посыпется конфетти под праздничное звуковое сопровождение. Забрать череп можно в ходе миссии The Repository.

    ​​​​Bandana Skull

    Скриншот и карта с ​​​​Bandana Skull
    Polygon.com

    Находящийся на локации The Silent Auditorium череп ​​​​Bandana Skull предоставляет геймерам неограниченное количество боеприпасов и отменяет перезарядки снаряжения. Этот череп разблокируется только после завершения основной сюжетной миссии Silent Auditorium, при прохождении которой нужно избегать убийства Часовых. Если замочить хотя бы одного, дверь с ​​​​Bandana Skull закроется намертво.

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