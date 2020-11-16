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    EA внедрила в FIFA родительский контроль

    Игры Electronic Arts FIFA 21 FIFA Ultimate Team
    Electronic Arts получает основную часть доходов не от продаж FIFA, а от внутриигровых покупок, которые совершают игроки в симуляторе. Приобретая FIFA Points, геймеры тратят их на новые паки.

    Килиан Мбаппе в FIFA 21
    Килиан Мбаппе в FIFA 21

    Зачастую многие дети тратили большие суммы на донат в FIFA, что породило массу разбирательств во многих странах. Однако EA смогла найти выход.

    Разработчики внедрили в игру систему PlayTime, благодаря которой можно ограничить размер покупок или вовсе отключить к ним доступ. Помимо этого, пользователи могут ставить лимит на открытие паков и приобретение FIFA Points в неделю.

    PlayTime также позволит отслеживать активность геймера и менять допустимое время игры в симуляторе. 0

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