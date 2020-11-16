EA внедрила в FIFA родительский контроль

Килиан Мбаппе в FIFA 21
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Зачастую многие дети тратили большие суммы на донат в FIFA, что породило массу разбирательств во многих странах. Однако EA смогла найти выход.
Разработчики внедрили в игру систему PlayTime, благодаря которой можно ограничить размер покупок или вовсе отключить к ним доступ. Помимо этого, пользователи могут ставить лимит на открытие паков и приобретение FIFA Points в неделю.
PlayTime также позволит отслеживать активность геймера и менять допустимое время игры в симуляторе. 0