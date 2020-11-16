EA внедрила в FIFA родительский контроль

Electronic Arts получает основную часть доходов не от продаж FIFA, а от внутриигровых покупок, которые совершают игроки в симуляторе. Приобретая, геймеры тратят их на новые паки.

Зачастую многие дети тратили большие суммы на донат в FIFA, что породило массу разбирательств во многих странах. Однако EA смогла найти выход.

Разработчики внедрили в игру систему PlayTime, благодаря которой можно ограничить размер покупок или вовсе отключить к ним доступ. Помимо этого, пользователи могут ставить лимит на открытие паков и приобретение FIFA Points в неделю.

PlayTime также позволит отслеживать активность геймера и менять допустимое время игры в симуляторе. 0