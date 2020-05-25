Названа дата выхода DLC EURO 2020 в PES 2020

Обновленный DLC будет доступен для пользователей уже в июне

В Konami Digital Entertainment B.V. сообщили, что загружаемый цифровой контент (DLC) UEFA EURO 2020 для футбольного симулятора eFootball PES 2020 выйдет 4 июня и будет включен в Data Pack 7.0.

Загружаемый контент будет доступен бесплатно для всех, у кого установлена игра Pro Evolution Soccer 2020 на платформах PS4, Xbox One и PC Steam.

В Data Pack 7.0 будут присутствовать:

— 55 национальных команд УЕФА (с составами игроков и игровыми формами)

— Официальный режим игры UEFA EURO 2020

— Фотореалистичные воссоздания «Газпром Арены» и стадиона «Уэмбли»

— Официальный мяч UEFA EURO 2020

Основные игроки, тематические матчи и внутриигровые события чемпионата Европы 2020 все еще запланированы, однако об их изменениях станет известно позже. 0