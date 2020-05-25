ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГорячий июнь. Нас ждет возвращение большого футбола
  • 20:03
    • Названа дата выхода DLC EURO 2020 в PES 2020
  • 19:44
    • НХЛ разрешит хоккеистам возобновить тренировки в начале июня
  • 19:26
    • Гулиев переведен в «Спартак-2» за нарушение дисциплины
  • 15:07
    • Сезоны в Евролиге и Еврокубке завершены досрочно
  • 09:19
    • ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА
    Все новости спорта

    Названа дата выхода DLC EURO 2020 в PES 2020

    Игры PES 2020
    Обновленный DLC будет доступен для пользователей уже в июне

    EURO 2020 в PES 2020
    EURO 2020 в PES 2020

    В Konami Digital Entertainment B.V. сообщили, что загружаемый цифровой контент (DLC) UEFA EURO 2020 для футбольного симулятора eFootball PES 2020 выйдет 4 июня и будет включен в Data Pack 7.0.

    Загружаемый контент будет доступен бесплатно для всех, у кого установлена игра Pro Evolution Soccer 2020 на платформах PS4, Xbox One и PC Steam.

    В Data Pack 7.0 будут присутствовать:

    — 55 национальных команд УЕФА (с составами игроков и игровыми формами)
    — Официальный режим игры UEFA EURO 2020
    — Фотореалистичные воссоздания «Газпром Арены» и стадиона «Уэмбли»
    — Официальный мяч UEFA EURO 2020

    Основные игроки, тематические матчи и внутриигровые события чемпионата Европы 2020 все еще запланированы, однако об их изменениях станет известно позже. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчас
  • 14/05/2020 в 14:10
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Бавария»
  • 1.96
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранится ли интрига в чемпионской гонке Бундеслиги?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Байер» одержит очередную победу?
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Айнтрахт» дома попытается выйти из кризиса
  • «Айнтрахт» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Томас Мюллер Футбол Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высотеМюнхенцы разбили «Айнтрахт» и продолжают лидировать в Бундеслиге Вчера в 11:290
  • 19:56
    • «Манчестер Юнайтед» подал в суд на Football Manager
  • 15:15
    • «Ювентус» может арендовать Усмана Дембеле
  • 14:30
    • «Арсенал» будет бороться за Коутиньо
    «Фиорентина» — «Барселона». ЛЧ 1999/2000 Футбол Ничуть не хуже именитой «Барсы». В 1999-м «Фиорентина» дома дала отпор каталонцамВспоминая еврокубковые матчи прошлого, нельзя было пройти мимо встречи «Фиорентины» и «Барсы» в далеком 1999-м Вчера в 20:040
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.37
    •
  • 20:10
    • «Ростов» продлил контракт с Козловым и ведет переговоры с Зайнутдиновым
  • 19:54
    • Новым президентом «Торпедо» станет экс-директор «Амкара»
  • 19:14
    • Голкипер «Спартака» Селихов вернулся на поле
    Карло Анчелотти Футбол Преуспеет ли Анчелотти в «Эвертоне»?Клуб 25 лет не выигрывает трофеи Вчера в 03:220
  • 07:01
    • Испанская Примера возобновится 11 июня севильским дерби
  • 18:57
    • Каменев переболел пневмонией и сдал положительный тест на коронавирус
  • 18:51
    • Президент «Ростова»: Надо доиграть чемпионат, мы можем побороться за ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.14
  • Прогноз на матч Яблонец — Фастав Злин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Веен — Зандхаузен
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ян — Нюрнберг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.37
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •