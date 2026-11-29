Тольяттинский «Акрон» уволил главного тренера Срджана Благоевича. Руководство клуба приняло такое решение после серии из шести поражений подряд. 53‑летний серб возглавил команду перед началом сезона.

Срджан Благоевич globallookpress.com

Не проработал и полгода

«Акрон» объявил о назначении Благоевича главным тренером летом 2026 года. Клуб выкупил его трансфер у сербского «Партизана». Ранее тольяттинцами руководил Заурбек Тедеев, который впервые в истории вывел их в Премьер‑лигу.

Благоевич был уволен после разгромного поражения от «Рубина» со счётом 0:3 в рамках 16‑го тура РПЛ. Для «Акрона» эта неудача стала четвёртой подряд в чемпионате и шестой — с учётом игр Кубка России. Последний раз тольяттинцы выигрывали 24 октября в игре с московским «Динамо». Вместе с Благоевичем «Акрон» также покидают его помощники: Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.

Тренерский штаб провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд. В конечном итоге в профессиональном спорте главное — это результат. Понимаем, что нам нужно выправлять турнирное положение, и важно на этом этапе сменить эмоциональный фон, чтобы команда вышла из непростого психологического состояния. Константин Клюшев гендиректор «Акрона»

«Акрон» находится в зоне вылета

Всего под началом Благоевича «Акрон» провёл 22 матча во всех турнирах, в которых одержал 5 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Сейчас «Акрон» располагается в зоне прямого вылета из РПЛ — на предпоследней строчке с 12 очками после 16 матчей.

Не нашёл подход к коллективу

Как сообщает ряд СМИ, одной из причин увольнения сербского специалиста, помимо неудачных результатов, стали разногласия с ведущими футболистами, которые не приняли его методы работы и тренировочный процесс. Многие в «Акроне» считали, что команда сделает шаг вперёд с Благоевичем после ухода Тедеева и закрепится в первой восьмёрке, но в итоге потеряла несколько позиций, несмотря на несколько хороших трансферов.

Срджан Благоевич globallookpress.com

Контракт с Благоевичем действовал до лета 2030 года, но в итоге он проработал всего 174 дня. До переезда в Россию серб завоевал с белградским «Партизаном» серебро и бронзу национального чемпионата. Также он трудился в Казахстане и Венгрии, где в 2024 году был признан лучшим иностранным тренером.

Кто будет руководить «Акроном»?

Сезон тольяттинцы доиграют под руководством 39‑летнего Сергея Вахтеева, который качественно работает со второй командой и исправно поставляет игроков в основной состав. Он возглавит команду в домашней игре 17‑го тура против «Оренбурга», которая намечена на 5 декабря.