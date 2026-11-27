Лионель Месси сыграет в прощальном матче Карлоса Тевеса 20 декабря на «Бомбонере» в Буэнос-Айресе. Тевес ещё в октябре говорил, что его бывший партнёр по сборной приедет, а теперь участие Лионеля подтвердили организаторы. Месси и Тевес провели вместе 47 матчей за Аргентину, в том числе играли на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

Лионель Месси globallookpress.com

Тевес подтвердил приезд Буффона и Фердинанда, участие Роналду пока под вопросом

Тевес закончил карьеру в 2022 году, а прощальный матч решил провести на стадионе клуба, где начинал и заканчивал свой путь в профессиональном футболе. По его задумке, бывшие игроки «Бока Хуниорс» встретятся с командой его друзей: одних возглавит Карлос Бьянки, который руководил «Бокой» в самом первом матче Карлоса в 2001-м, других — Роберто Манчини, при котором Тевес провёл самый яркий отрезок своей карьеры в «Манчестер Сити». Среди тех, кто уже подтвердил участие, — Серхио Агуэро, Джанлуиджи Буффон и Рио Фердинанд.

Месси и Тевес в сборной Аргентины globallookpress.com

Мероприятие получило название Adiós Apache. Помимо самого матча на «Бомбонере», Тевес хочет включить в программу мини-матч в своём родном районе Фуэрте-Апаче.

У нас есть идея сыграть, пусть даже всего 15 минут, в моём районе, чтобы они тоже могли узнать мою историю. Карлос Тевес

Ещё в прошлом году Тевес рассказывал о планах пригласить и Месси, и Криштиану Роналду, с которым он играл за «Манчестер Юнайтед». В свежем интервью аргентинец сказал, что приезд Роналду пока ещё обсуждается: 20 декабря его «Аль-Насру» предстоит играть в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

В октябре Месси завершил карьеру в сборной

Месси объявил об уходе из сборной в конце августа, через полтора месяца после поражения от Испании в финале ЧМ-2026. Последний матч он провёл 6 октября на «Монументале» — Аргентина обыграла Бенин (3:0), а капитан дважды ассистировал партнёрам и сам забил с пенальти.

За 21 год в сборной Месси провёл 208 матчей и забил 126 голов, выиграв ЧМ-2022 и два Кубка Америки. На клубном уровне Месси продолжает играть за «Интер Майами», с которым у него контракт до конца сезона-2028.