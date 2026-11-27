Спортивный комментатор Алексей Андронов находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его товарищ, журналист Кирилл Шулика.

Алексей Андронов Архив А. Андронова

Что случилось

25 ноября стало известно, что Алексей Андронов в тяжелом состоянии попал в больницу и был немедленно помещен в реанимацию.

В целом могу сказать, что все было очень плохо. Несколько дней на ИВЛ, потом медикаментозный сон, в себя он пришел более менее только вчера. Сегодня уже сильно лучше, я у него был вместе с его мамой, покормили его, поболтали, дали телефон, он там изучил футбольные новости. На днях должны переводить в палату. Но лечение и реабилитация займут время. Я не буду, естественно, рассказывать все подробности, ибо это неэтично. Скажу только, что для друзей хорошие новости есть, а для врагов нет. Врачи его так или иначе спасли, но лечение продолжается. Кирилл Шулика журналист

Шулика не раскрыл, что именно произошло с Андроновым, сославшись на этическую составляющую вопроса, но отметил, что на восстановление Алексею нужно время.

Что касается врачей, мне сказали, что такие диагнозы, что у Андронова лечат сложно, но лечат. И в Москве на это шансы есть, учитывая уровень оснащения больниц и квалификацию персонала. Кирилл Шулика журналист

27 ноября стало известно, что Алексея Андронова перевели из реанимации в обычную палату а его состояние улучшилось.

Леха Андронов написал, что его перевели в палату. Поэтому все лучше, чем было. Не знаю, со временем он, наверное, всем напишет, не переживайте. Его друзья в курсе того, что с ним, никому другому я лично рассказывать об этом не буду ни лично, ни публично. Всем спасибо за заботу! И нашим общим друзьям, и ребятам с «Матч ТВ» (тоже общим друзьям), и всем, кто предлагал помощь (пока ничего не надо!). Кирилл Шулика журналист

Комментатор, гонщик, пресс-атташе сборной

Андронов наиболее известен тем, что в 1995—2015 годах работал на НТВ и НТВ-Плюс. В Службу спортивных программ НТВ пришёл по приглашению Василия Уткина.

В 2002—2003 годах работал пресс-атташе сборной России по футболу. Является бронзовым призером чемпионата страны по авторалли.

Дважды — в 2011 и 2012 годах — получал приз имени Владимира Маслаченко как лучший футбольный комментатор НТВ-Плюс.

С ноября 2015 года по февраль 2016 года Андронов работал комментатором футбола на телеканале «Матч ТВ». С начала 2017 года комментатор на телеканале Viasat Sport (теперь Viju+ Sport). С февраля 2017 года — обозреватель, креативный продюсер газеты «Советский спорт».