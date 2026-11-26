Алматинский «Кайрат» одержал домашнюю победу над шведским «Мьельбю» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций.

Перед матчем

Неудачно складывающийся сезон уже привел к смене тренера алматинцев. После того, как в первых двух турах Лиги конференций «Кайрат» сыграл вничью на выезде с «Ригой» (1:1) и дома крупно уступил «Панатинаикосу» (1:5). а в чемпионате клуб лишился шансов защитить титул после ничьей с «Актобе» (2:2), Рафаэль Уразбахтин подал в отставку. Команду временно возглавил Жора Арутюнян, под руководством которого «Кайрат» неожиданно взял очко на выезде у «Аталанты» (1:1).

«Мьельбю» набрал семь очков в трех турах Лиги конференций и держится рядом с лидерами. Шведы дома обыграли «Интер» из Эскальдеса (2:0) и «Борац» (2:0), а в Тбилиси сыграл вничью с «Иберией» (1:1). Во внутреннем первенстве тоже все в порядке — команда сохранила место в высшей лиге Швеции и может сосредоточиться на еврокубках. Большой потерей стала травма форварда Якоба Бергстрёма, который забил два из пяти голов «Мьельбю» на общем этапе.

Ход матча

Команды начали встречу с обмена быстрыми выпадами. на 8-й минуте Марк Гуаль отметился дальним ударом по воротам «Мьельбю». Александер Лундин отразил мяч летевший в створ.

Спустя пару минут шведы не реализовали выход один на один с воротами. Али Юссеф проскочил на рандеву с Темирланом Анарбековым и не сумел попасть в створ ворот «Кайрата».

Счет был открыт на 14-й минуте. Команда из Казахстана провела удачную темповую атаку, Марк Гуаль продвинулся по центру и отдал коротко в правую часть чужой штрафной площади Еркину Тапалову, который поразил ближний нижний угол ворот «Мьельбю».

Сразу после этого «Кайрат» мог удвоить счет, но голкипер шведского клуба отразил опасные удары Марка Гуаля и Александра Широбокова.

При том, что шведы больше владели мячом, «Кайрат» выглядел острее и опаснее, но на 34-й минуте и гости сумел побеспокоить вратаря соперника. Али Юссеф попытался сделать передачу с левого полуфланга в атаке «Мьельбю», затем нанёс удар в ближний угол, и Темирлан Анарбеков отразил мяч, а добивание у гостей толком не получилось.

Перед свистком на перерыв гости едва не сравняли счет. Йеппе Кьяер выскочил один на один и нанёс удар с близкого расстояния, который отразил Темирлан Анарбеков. Затем вратарь «Кайрата» и Еркин Тапалов помешали Кьяеру осуществить добивание.

Во втором тайме скорости слегка упали, зато стало бдольше фолов. Опасный момент опять же первыми создали хозяева, которые на 60-й минуте разыграли угловой с правого фланга, и Марк Гуаль пробил плотно, попав с касанием вратаря в перекладину рядом с дальней штангой.

Шведы не собирались сдаваться, организуя выпады. На 77-й минуте Аки Самуэльсен исполнил штрафной «Мьельбю» с правого полуфланга, Темирлан Анарбеков отбил мяч летевший в створ, а затем и добивание Тома Петтерссона. Второе добивание пришлось уже вне створа.

На последних минутах гости устроили навал. Йеппе Кьяер скинул Аки Самуэльсену, пробившему слева с острого угла в ближний угол — Темирлан Анарбеков совершил спасение, забрав мяч. Спустя минуту подали шведы угловой с правого фланга, последовал удар головой по воротам «Кайрата», и в прыжке поймал мяч голкипер.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

В первом тайме «Кайрат» выглядел куда острее и опаснее, и закономерно повел в счете. Несмотря на то, что швешдскому клубу удалось перехватить инициативу после перерыва, алматинцы удержали минимальное преимущество.

После 4-х туров общего этапа Лиги конференций «Кайрат» с 5 очками расположился на 15-м месте, у «Мьельбю» 7 очков и 9-я строчка.

Результат матча Кайрат Алма-Ата 1:0 Мьельбю Хеллевик 1:0 Еркин Олегулы Тапалов 14' Кайрат: Темирлан Анарбеков, Александр Широбоков, Александр Мартынович, Дамир Касабулат, Яакко Оксанен, Луиш Мата, Еркин Олегулы Тапалов ( Исмаил Бекболат 73' ), Ойва Юккола ( Азамат Туякбаев 59' ), Эдмилсон Фильо ( Александр Мрынский 73' ), Марк Гуаль, Gustavo Pinto Mendonca Мьельбю: Alexander Lundin, Том Петтерссон, Axel Noren, Али Юссеф, Йеппе Кьер, Jesper Gustavsson, Villiam Granath, Romeo Arrhenius Leandersson ( Аки Дебес Самуэльсен 64' ), Viktor Gustafson, Martin Agnarsson, Abdullah Iqbal Жёлтые карточки: Луиш Мата 55', Дамир Касабулат 76' — Viktor Gustafson 72'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 19 Фолы 9

Что дальше?

В 5-м туре общего этапа «Мьельбю» 10 декабря на своём поле встретится с «Пафосом», а «Кайрат» в этот же день в домашнем матче сыграет с «Университатя».