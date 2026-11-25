В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов азербайджанский «Сабах» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Барселоны» со счетом 1:4. Автором дубля в составе каталонцев стал Энтони Гордон, также отличились Карим Адейеми и Габриэль Жезус.

Энтони Гордон сайт УЕФА

Перед матчем

После четырёх матчей «Сабах» имел три очка и занимал 30‑ю строчку в таблице Лиги чемпионов. Команда из Азербайджана выиграла на своём поле у чешской «Славии» (2:0) и проиграла «Викингу» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (0:4) и дортмундской «Боруссии» (1:2). В последней игре национального чемпионата в гостях был разгромлен «Сумгаит» (5:1).

Испанская «Барселона» занимала 8‑е место с 9 очками. Каталонцы единственное поражение потерпели от «ПСЖ» (2:4), а победили «Астон Виллу» (3:0), «Галатасарай» (4:1) и «Фейеноорд» (5:1). В 13‑м туре Ла Лиги на своём поле был обыгран «Вильярреал» (3:2). В этой игре в составе гостей не приехали из‑за травм Ямаль и Родри, а Рафинья, Кубарси и Канселу остались в запасе.

Ход игры

Гости более активно провели первые минуты встречи, но первый голевой момент создал всё‑таки «Сабах». На 9‑й минуте Алиев здорово открылся под прострел Ду Кейроса в центр штрафной, откуда пробил в касание — Жоан Гарсия успел поднять руки и отразил мяч! На 18‑й минуте экс‑полузащитник «Зенита» прочитал отскок к 11‑метровой отметке, набежал и пробил с лёта — мяч пролетел над перекладиной! Это был второй опасный момент хозяев.

После этого «Барса» проснулась и взялась за дело по‑настоящему. Педри нанёс опасный удар из‑за пределов штрафной, но Покатилов потащил в классном прыжке! И буквально сразу Адейеми у правого края штрафной долго не расставался с мячом, стянул на себя двух соперников, прострелил во вратарскую. Покатилов отразил мяч перед собой, а оставшийся без опеки Гордон с близкого расстояния не промахнулся! 1:0 в пользу каталонцев. Спустя две минуты английский хавбек снова забил, но гол отменили после просмотра ВАР. На исходе тайма Кунде и Адейеми здорово взаимодействовали внутри штрафной «Сабаха», разыграли «стеночку», но удару Карима не хватило точности!

«Барселона» globallookpress.com

Второй тайм продолжился атаками гостей, и на 51‑й минуте им удалось сделать счёт 2:0 в свою пользу. Фермин Лопес сделал передачу на ход Адейеми, тот справа прострелил в центр штрафной. Габриэл Жезус нанёс удар по воротам, Покатилов отразил мяч, но прямо на Гордона, и Энтони моментально добил мяч в сетку! Дубль у англичанина!

А на 55‑й минуте пришёл и третий мяч в ворота «Сабаха». Фермин подключил Бальде в атаку, тот от левого края штрафной прострелил через вратарскую, а Адейеми замкнул дальнюю штангу! Спустя пять минут — и четвёртый! Фермин от угла поля исполнил подачу к линии вратарской, Кунде пробил головой, Покатилов отразил сложный мяч, а Габриэл Жезус из вратарской переправил мяч за линию ворот!

На 63‑й минуте «Сабах» воспользовался ошибкой соперника и забил гол престижа. Фермин обрезался на своей половине, Лепиница сделал передачу в штрафную, Нвачукву прострелил к линии вратарской, откуда Миккельс очень хладнокровно пробил в угол ворот! 1:4 в пользу «Барселоны».

Фрагмент матча uefa.com

Гости совсем расслабились, и через 10 минут Миккельс мог оформить дубль! Каталонцы зевнули заброс в штрафную, где лучший бомбардир «Сабаха» просто не подстроился под мяч! «Барса» напомнила о себе на 80‑й минуте, когда Адейеми был близок к дублю: плотный удар с левой из пределов штрафной пришёлся в перекладину!

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Первые полчаса «Сабах» удерживал нулевой счёт и даже имел два голевых момента, но как раз они стали своего рода будильником для «Барселоны», позволив ей проснуться. После этого подопечные Ханси Флика увеличили скорости и легко отгрузили четыре мяча в ворота соперника. Лучшим игроком стал Энтони Гордон, также активностью выделялись Карим Адейеми и Габриэл Жезус. На радость местным болельщикам хозяева смогли забить гол престижа в середине второго тайма. Каталонский клуб провёл матч с повышенной ответственностью и фактически гарантировал себе выход в плей‑офф.

Результат матча Сабах Баку 1:4 Барселона Барселона 0:1 Энтони Гордон 31' 0:2 Энтони Гордон 51' 0:3 Карим Адейеми 55' 0:4 Габриэл Жезус 60' 1:4 Джой-Лэнс Миккельс 63' Сабах: Стас Покатилов, Аким Зедадка ( Рахман Дашдамиров 76' ), Стив Сольве, Тымотеуш Пухач, Умарали Рахмоналиев, Иван Лепиница, Ду Кейрос ( Кахим Пэррис 61' ), Кристиан Нвачукву, Khayal Aliyev ( Джой-Лэнс Миккельс 45' ), Ксандер Северина ( Алексей Исаев 61' ), Erivaldo Almeida Santos Junior ( Теллур Муталлимов 76' ) Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде ( Жоау Канселу 64' ), Жерар Мартин, Жюль Кунде, Карим Адейеми, Гави ( Brian Farinas 86' ), Фермин Лопес, Френки де Йонг ( Alex Campos 64' ), Энтони Гордон ( Рафаэл Диас 76' ), Габриэл Жезус, Педри ( Даниэль Ольмо 45' ) Жёлтая карточка: Иван Лепиница 69' (Сабах)

Статистика матча 3 Удары в створ 14 4 Удары мимо 8 28 Владение мячом 72 4 Угловые удары 6 4 Офсайды 2 9 Фолы 8

Что дальше?

Через три дня, 28 ноября, «Сабах» в чемпионате дома сыграет с «Аразом», а ближайший матч Лиги чемпионов теперь 8 декабря с «Вильярреалом». В ближайшее время «Барселоне» предстоят три встречи в Примере с «Депортиво» (29 ноября), «Атлетико» (2 декабря) и «Сельтой» (5 декабря). В ЛЧ каталонцы на своём поле сразятся 8 декабря с «Манчестер Сити».