Африканская конфедерация футбола (CAF) назвала пять кандидатов на звание лучшего футболиста Африки по итогам 2026 года.

Браим Диас globallookpress.com

Три игрока Марокко и два из Сенегала

На эту престижную награду будут претендовать пять футболистов: Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Браим Диас («Реал», Марокко), Исмаэль Сайбари («Бавария», Марокко), Пап Гуйе («Вильярреал», Сенегал) и Садио Мане(«Аль-Наср», Сенегал).

Церемония награждения состоится 2 декабря на церемонии CAF Awards в нигерийском Лагосе. Как раз вчера, 24 ноября, было окончательно признано чемпионство Сенегала на Кубке африканских наций-2026.

Сначала их было десять

Изначально на звание лучшего футболиста Африки претендовало 10 игроков, но пять из них не прошли в топ-5:

Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», Кот‑д’Ивуар);

Йоан Висса («Ньюкасл», ДР Конго);

Антуан Семеньо («Манчестер Сити», Гана);

Исмаила Сарр («Кристал Пэлас», Сенегал);

Тебохо Мокоена («Мамелоди Сандаунз», ЮАР).

Мо Салах globallookpress.com

Интересно, что даже в топ-10 не попал самый статусный игрок континента Мохамед Салах, выступающий сейчас в турецком «Трабзонспоре».

Хакими и Мане уже выигрывали

В прошлом году престижной награды был удостоен Ашраф Хакими, а в 2024 году нигериец Адемола Лукман, а еще сезоном ранее его соотечественник Виктор Осимхен. Садио Мане в 2019 и 2022-м тоже становился лучшим игроком Африки.