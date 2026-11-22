После травмы Гарри Кейна в числе возможных приобретений «Баварии» называют четырёх нападающих — Николо Трезольди из «Брюгге», Эли Крупи из «Борнмута», Париса Бруннера из «Монако» и Габриэла Жезуса из «Барселоны». О первых трёх сообщил Calciomercato, об интересе к Жезусу — испанский журналист Хуан Хесус.

Травма Кейна в матче с «Кёльном» globallookpress.com

Кейн порвал связку в матче с «Кёльном»

Кейна заменили на 20-й минуте матча с «Кёльном» (1:1) — вместо него на поле вышел Том Бишоф, на острие атаки сместился Леннарт Карль. У англичанина диагностировали разрыв связки левого голеностопа и прооперировали его в ту же ночь. По оценке спортдира «Баварии» Макса Эберля, восстановление может занять около трёх месяцев.

До конца года у команды Венсана Компани семь матчей, первый — 25 ноября с «Лиллем» в Лиге чемпионов. В Бундеслиге обладатель «Золотого мяча» за 10 туров забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач — больше всех в команде.

Гарри Кейн globallookpress.com

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что клуб рассчитывал обойтись зимой без покупок. «Если понадобится, „Бавария“ всегда в состоянии отреагировать», — сказал он. По словам главы правления Ян-Кристиана Дрезена, мюнхенцы сначала посмотрят, как идёт восстановление травмированных, и уже потом будут принимать решения о трансферах.

За Трезольди следили ещё до травмы Кейна. Крупи может обойтись в 80 млн евро

Об интересе к Николо Трезольди Sky Sport Deutschland сообщал ещё до матча с «Кёльном» — правда, тогда канал отмечал, что после продления контракта Кейна до 2029 года 22-летнему форварду «Брюгге» вряд ли переедет в Мюнхен. Возможная стоимость трансфера у источников расходится: Sky Sport называл 40–50 млн евро, а по данным Calciomercato, бельгийцы могут запросить больше 60 млн. Трезольди — одна из главных звёзд текущего розыгрыша ЛЧ: немец забил пять мячей в четырёх турах и делит второе место в гонке бомбардиров с Холанном.

Трезольди оформил хет-трик «Интеру»

Эли Жуниор Крупи в ноябре дебютировал за сборную Франции в матче с Италией и через три дня забил Турции. По информации Calciomercato, «Борнмут» хочет получить за 20-летнего нападающего 70–80 млн евро — Transfermarkt оценивает его в 70. Крупи забил 13 голов в 33 турах в АПЛ-25/26, но в этом пропустил два месяца и пока только набирает форму — первый матч в сезоне он сыграл лишь в конце октября.

Варианты с Бруннером и Жезусом менее вероятны

Немца Париса Бруннера Calciomercato оценивает примерно в 20 млн евро. При этом, по информации Sky Sport, 20-летний форвард уже устно договорился с «Монако» о новом контракте до 2030 года. У Бруннера четыре гола в девяти матчах Лиги 1 в этом сезоне.

Парис Бруннер globallookpress.com

Габриэл Жезус перешёл в «Барселону» из «Арсенала» в сентябре и забил 4 мяча в 10 встречах. Его контракт действует до лета 2029-го. По словам Хуана Хесуса, 29-летний бразилец хочет остаться в Каталонии, да и «Барселона» пока не готова его продавать.