«Бавария» объявила о продлении контракта с Гарри Кейном до 30 июня 2029 года. Прежнее соглашение 33-летнего капитана сборной Англии истекало летом 2027-го. Новый договор подписан спустя 10 дней после того, как нападающий впервые выиграл «Золотой мяч».

Гарри Кейн globallookpress.com

Самая высокая зарплата в Европе

По информации Sky Sports, по новому контракту Кейн будет зарабатывать не менее €25 млн в год — такую сумму он получал и по старому соглашению.

The Athletic называет контракт Кейна самым дорогим в истории «Баварии», а самого Гарри — самым высокооплачиваемым футболистом Европы после заключения нового соглашения. Но с уточнением: с учётом предусмотренных контрактами бонусов некоторые игроки европейских клубов всё же могут зарабатывать больше.

156 голов, снятие проклятия и «Золотой мяч»

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года. За мюнхенцев он провёл 161 официальный матч и забил 156 голов. В нынешнем сезоне на его счету 10 мячей и 9 результативных передач в 14 встречах во всех турнирах.

В Германии англичанин наконец завоевал первый большой командный трофей в карьере — чемпионство в сезоне-2024/25. С тех пор его коллекция выросла до двух титулов Бундеслиги, Кубка Германии и двух национальных Суперкубков, а по итогам прошлого сезона Гарри завоевал и главную индивидуальную награду в футболе — «Золотой мяч».

Гарри Кейн globallookpress.com

Кейн стал первым футболистом, выигравшим гонку бомбардиров Бундеслиги в каждом из трёх дебютных сезонов. Дважды он получал европейскую «Золотую бутсу», а до отметки в 100 голов в чемпионате Германии добрался за рекордные 98 матчей. Предыдущее достижение Дитера Мюллера составляло 129 встреч.

Кейн хочет больше титулов

Нападающий объяснил решение остаться тем, что и он, и его семья довольны жизнью в Мюнхене. Отдельно Кейн отметил команду и работу с Венсаном Компани.

«Я чувствую себя в „Баварии“ как дома», — заявил англичанин в комментарии клубному сайту. Он подчеркнул, что рассчитывает выиграть с мюнхенцами ещё немало трофеев.

Член правления «Баварии» по спортивным вопросам Макс Эберль назвал продление важным для планирования состава: клуб продолжит строить команду с Кейном в одной из ключевых ролей. Спортивный директор Кристоф Фройнд выделил лидерские качества англичанина и его готовность работать на партнёров, назвав его самым разносторонним нападающим мира.

Впереди выезд к «Майнцу»

После восьми туров «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 18 очками, опережая дортмундскую «Боруссию» по разнице мячей. Ближайший матч мюнхенцы проведут 7 ноября в гостях у «Майнца».