«Рома» разгромила «Парму» на выезде (5:1) благодаря покеру Дониэлла Малена и одержала четвёртую победу подряд в Серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини забила 36 голов в первых 12 турах чемпионата — подобного в Италии не случалось с середины прошлого века.

Дониэлл Мален globallookpress.com

Фантастическая результативность

По данным Opta, в последний раз больше 35 голов за первые 12 матчей Серии А забивали в сезоне-1950/51, причём тогда это сделали аж три клуба: у «Интера» и «Милана» было по 38 мячей, а у «Ювентуса» — 37. Ближе всех к этой отметке с тех пор подошёл чемпионский «Ювентус» Массимилиано Аллегри с Гонсало Игуаином и Пауло Дибалой — 35 голов в сезоне-2017/18.

Год назад в первом сезоне при Гасперини у «Ромы» после 12 туров было 15 голов. В этом сезоне римляне забили 20 за одни только последние пять туров. Серия началась с ничьей с «Наполи» (3:3), а затем «Рома» обыграла «Кальяри» (4:2), «Удинезе» (5:2), «Сассуоло» (3:0) и «Парму». Пять матчей подряд с тремя голами или больше в одном сезоне Серии А не выдавал никто со времён «Наполи» Маурицио Сарри, который в 2017-м провёл семь таких игр кряду.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Мален забил треть голов «Ромы» и с отрывом возглавляет гонку бомбардиров

Дониэлл Мален открыл счёт во встрече с «Пармой» ещё до перерыва, а после ответного гола забил ещё трижды. Покеров в Серии А не было почти два года — с февраля 2025-го, когда Матео Ретеги за «Аталанту» положил четыре «Вероне».

После матча в Парме нидерландец возглавил список бомбардиров Серии А с 12 голами в 11 играх: вторым идёт Варела из «Монцы», забивший 9. После удаления в матче с «Комо» 11 октября Мален восемь раз выходил на поле за «Рому» во всех турнирах и в каждой из этих игр либо забивал, либо отдавал голевую передачу. Да и в сборной он тоже в порядке — в минувшую международную паузу принял участие в разгроме Греции (7:0), забив и отдав два ассиста.