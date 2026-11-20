«Пари Сен-Жермен» планирует продлить контракты сразу с несколькими игроками, сообщает Canal+.

Матвей Сафонов globallookpress.com

По информации источника, парижский клуб намерен заключить новые соглашения с вратарем Матвеем Сафоновым, вингерами Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ, а также с форвардом Усманом Дембеле.

Действующие контракты Сафонова, Дуэ и Кварацхелии с «ПСЖ» рассчитаны до 2029 года. Договор Демебеле действует до 2028-го.

В топ-5 лучших

По итогам прошлого сезона Сафонов занял 4-е место в голосовании за лучшего вратаря мира на церемонии вручения «Золотого мяча».

Кроме того, россиянин вошел в десятку самых дорогих вратарей, составленную Международным центром спортивных исследований (CIES). В рейтинг попали 100 игроков.

Матвей Сафонов x.com

Первое место занял голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия — его стоимость оценивается в 80,6 миллиона евро. Сафонов расположился на девятой строчке — 50,8 млн. Он стал вторым по стоимости среди вратарей, выступающих не в АПЛ.

Отметим, что с весны Матвей прибавил 20% трансферной стоимости. Сафонов подорожал на 7,9 млн евро за пять месяцев, хотя в рейтинге опустился с седьмого места на 9-е. Матвей прибавил в цене больше Джанлуиджи Доннаруммы и Жоана Гарсии.

Воспользовался шансом

Сафонов перешёл в «ПСЖ» 14 июня 2024 года за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. По данным L'Équipe, зарплата Сафонова составила 4,8 миллиона евро за сезон до вычета налогов.

Первый сезон Сафонов провёл запасным — в воротах «ПСЖ» место принадлежало Джанлуиджи Доннаруме. Россиянин сыграл 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил ворота сухими.

Дебютировал Матвей 18 сентября 2024 года в Лиге чемпионов с «Жироной» (1:0), в финале Кубка Франции не пропустил от «Реймса» (3:0), а Лигу чемпионов выиграл, сыграв в турнире два матча.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Летом 2025 года «ПСЖ» расстался с Доннарумой, но на позицию основного вратаря клуб купил у «Лилля» Люку Шевалье за 40 миллионов евро. С августа по конец ноября Сафонов оставался в запасе во всех матчах «ПСЖ», несмотря на результативные ошибки Шевалье.

В конце ноября Шевалье травмировал голеностоп и Сафонов получил шанс, которым воспользовался. В частности он блеснул в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», отразив 4 удара в послематчевой серии пенальти, причем два из них — со сломанной рукой.

Для «ПСЖ» это был первый титул мирового уровня, а Le Parisien назвал Сафонова лучшим игроком команды по итогам декабря.

В новом сезоне Сафонов стал полноправным первым номером, сыграв 16 официальных матчей: Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (2:1), Суперкубок Франции с «Лансом», десять туров Лиги 1 и четыре матча Лиги чемпионов. Сухих среди них четыре, в остальных россиянин пропустил 17 мячей.