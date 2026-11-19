«Манчестер Юнайтед», после назначения нового главного тренера Маурисио Почеттино, намерен значительно усилить состав в зимнее трансферное окно с целью переломить ход нынешнего сезона, сообщает Football Insider.

Коул Палмер globallookpress.com

По информации источника, «красные дьяволы» попытаются приобрести полузащитника «Челси» Коула Палмера и левого защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла.

Подчёркивается, что Почеттино восхищается игрой Палмера, который перешёл в стан лондонского клуба в тот период, когда аргентинский специалист возглавлял «синих».

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал восемь очков и на текущий момент занимает 18-е место.

Юбилейный гол «МЮ»

Примечательно, что перед международной паузой Коул Палмер забил в ворота «МЮ» свой 50-й гол за «Челси» в АПЛ. 24-летний полузащитник поразил ворота «Юнайтед» с пенальти в 9-м туре чемпионата Англии (2:0).

Это была 105-я игра Палмера в составе лондонского клуба. Быстрее отметки в 50 забитых мячей за «синих» в Премьер-лиге достигли лишь два игрока — Джимми Флойд Хасселбайнк (за 84 матча) и Диего Коста (за 85).

В текущем сезоне АПЛ Палмер провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Невызов в сборную

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не вызвал хавбека «Челси» в национальную команду на ноябрьские игры. Ранее немец упрекнул Палмера за то, что тот часто пропускал сборы из-за травм.

Думаю, каждый мечтает играть за сборную Англии, и Коул не исключение. Сейчас мы говорим об игроке, которого нет в расположении команды. Важнее всего то, что происходит непосредственно в сборной. Я уже говорил в прошлый раз, что он упускает слишком много возможностей проявить себя. Разумеется, мы ни в коем случае не считаем, что Коул не настроен приезжать в сборную и не горит желанием выступать за свою страну. Но конкуренция продолжается, а игроки, которые были на сборе, проделали потрясающую работу и сохранили свои места. Томас Тухель главный тренер сборной Англии

Отметим, что Палмер не попал в состав Англии на ЧМ-2026. Травмы мешали Коулу в «Челси», а в сборной он, по оценке Тухеля, недостаточно часто влиял на результат. В результате на мундиаль вместо него поехал Роджерс, тогда ещё игрок Астон Виллы.

Вторая попытка купить Холла

«МЮ» уже пытался приобрести Льюиса Холла летом — его хотели заполучить и бывший главный тренер Майкл Каррик, и спортивный директор Джейсон Уилкокс.

Но «красные дьяволы» получили отказ на уровне руководства, а Холл продлил контракт с «Ньюкаслом» до 2031 года.

Льюис Холл globallookpress.com

Сейчас «Ньюкасл» готов бороться за своего футболиста, и Холл является одним из тех, кого «сороки» продавать не хотят, несмотря на необходимость профинансировать усиление атаки.

В этом сезоне 22-летний футболист, являющийся одним из лучших крайних защитников лиги, провел 10 игр в АПЛ и забил гол.