Сборная России в товарищеском матче уверенно победила команду Венесуэлы со счётом 2:0. Главным героем встречи стал полузащитник Алексей Миранчук, выведший своих партнёров на эту встречу с капитанской повязкой.

Алексей Миранчук www.rfs.ru

Перед игрой

12 ноября подопечные Валерия Карпина одержали волевую победу над сборной Узбекистана со счётом 3:2. К началу второго тайма Россия проигрывала 0:2, но нашла в себе силы переломить ход неудачного поединка. Сработали отличные замены от тренерского штаба на 66‑й минуте: появившиеся на поле Николай Комличенко(дубль) и Алексей Миранчук (гол) в итоге стали героями матча, забив трижды с 70‑й по 79‑ю минуту.

14 ноября Венесуэла провела товарищескую встречу против сборной Страны Басков, в которой уступила со счётом 0:1. Матч посвящён 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. Российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе, созданной РФС совместно с JOGEL и ОЛОВО.

Ход встречи

В запасе остались два лидера сборной России — Матвей Кисляк и Константин Тюкавин, зато с первых минут вышли герои прошлой встречи Миранчук и Комличенко. Наша сборная завладела инициативой и почти весь тайм контролировала мяч, но опасных моментов у ворот соперника долго не возникало. Только на 21‑й минуте наконец случился первый: Миранчук отдал направо на Комличенко, который с очень острого угла пробил, и Контрерас не сразу смог зафиксировать мяч! Лишь со второй попытки это удалось!

Валерий Карпин сайт РФС

Через пять минут прошла отличная контратака. Миронов справа покатил мяч, отдал в центр на Комличенко, а тот с разворота отправил передачу налево в штрафную на Ланговича. Тот пробил, но соперник успел подставить ногу! Угловой! Он получился довольно опасным: Комличенко не добрался до мяча, а Глебов вылетел из‑за спин соперника и был близок к удару после прострела справа, но его накрыли и не дали пробить. На 40‑й минуте Данил Глебов неплохо приложился из‑за штрафной, но мяч ушёл выше перекладины. Удивительно, но при более опасной игре россиян владение мячом в первом тайме было 54% на 46% в пользу Венесуэлы.

Вторые 45 минут стартовали с опасной атаки сборной России. Заброс налево в штрафную на Кругового: тот сделал паузу и прострелил в центр, к линии вратарской. Глебов был готов внести мяч в сетку, но Феррареси в подкате в последний момент сыграл на перехвате.

Первый гол в матче случился на 59‑й минуте. Миранчук ворвался в штрафную с правого полуфланга, получил пас от Вахании, накрутил Бельо и Макуна и шикарным по точности ударом пробил из‑под первого в дальний угол. Счёт стал 1:0.

После серии замен от Карпина Россия снова усилила натиск, и вскоре Миранчук оформил дубль. На 75‑й минуте Кисляк здорово сыграл на опережение перед штрафной площадью: отобрал мяч и покатил левее на Миранчука. Тот обработал передачу и точно пробил мимо Контрераса в дальний угол — 2:0. После этого темп матча упал, и команды спокойно доиграли встречу до конца. Миранчук на 88‑й минуте под аплодисменты трибун покинул поле.

Итог

Это была заключительная игра сборной России в календарном 2026 году и она получилась довольно качественной. Снова лидером проявил себя полузащитник Алексей Миранчук, появившийся на эту встречу с капитанской повязкой. Хавбек «Атланты» забил оба своих мяча отличными ударами на исполнение во втором тайме. Миранчук вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На счету футболиста 15 голов. Столько же забил Дмитрий Сычёв. Больше всего голов за национальную команду забил Артём Дзюба, на его счету 31 мяч. Всего Миранчук провел за сборную 58 матчей. Он дебютировал за сборную России 7 июня 2015 года в товарищеском матче с Беларусью (4:2).

Результат матча Россия Москва 2:0 Венесуэла Каракас Россия: Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Кирилл Данилов, Андрей Лангович, Алексей Батраков, Алексей Миронов, Данил Глебов ( Матвей Кисляк 70' ), Кирилл Глебов ( Лечи Садулаев 69' ), Safonov, Miranchuk, Komlichenko Венесуэла: Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Balbo, Casseres, Herrera, Bello, Segovia, Savarino, Kelsy

Статистика матча 7 Удары в створ 0 6 Удары мимо 5 43% Владение мячом 57% 7 Угловые удары 3 2 Офсайды 4

Что дальше

Обе сборные этим матчем завершили свои выступления в 2026 году и теперь сыграют не раньше марта 2027-го.