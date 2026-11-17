Испанское издание El Nacional сообщает, что «Манчестер Сити» готовится к расставанию с нападающим Эрлингом Холанном.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежец потихоньку пакует чемоданы

По данным источника, в клубе исходят из того, что 26-летний форвард покинет команду по окончании текущего сезона. При этом ранее норвежец согласился провести в Манчестере ещё один сезон — несмотря на уход Хосепа Гвардиолы и ряда других футболистов. Известно, что «горожане» за свою главную звезду намерены выручить около €175 млн.

Кто проявляет интерес к Холанну

При этом не стоит сбрасывать риски возможного наложения масштабных санкций на «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил. Это могут быть потеря права выступать в еврокубках и риск вылета из Премьер-лиги. Именно эта ситуация, по данным издания, подстёгивает интерес к Холанну. В числе потенциальных покупателей называются «ПСЖ», «Ливерпуль», «Барселона» и мадридский «Реал».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Кто может стать заменой

Первым номеров в списке возможной замены Холанну на позиции центрфорварда значится бразилец Игор Тьяго из «Брентфорда», который стал вторым в списке бомбардиров АПЛ в минувшем сезоне. Также рассматривается Виктор Осимхен из «Галатасарая» — его рыночная стоимость оценивается примерно в €75 млн.