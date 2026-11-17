Экс-форвард сборной России, участник двух чемпионатов Европы Сергей Кирьяков в интервью LiveSport.Ru прокомментировал победу в товарищеской встрече с Венесуэлой (2:0) и подвел итог выступлению подопечных Валерия Карпина в 2026-м году.

— Определенное сопротивление соперник оказывал только 15 минут по ходу первого тайма. Наша сборная имела преимущество и до перерыва — играли агрессивно, с высоким прессингом, не использовали несколько выбеганий. Во втором тайме поймали кураж на фоне гола. Миранчук здорово разобрался, вообще честь ему и хвала. Дальше стали даже где-то заигрываться в эпизодах, где можно было действовать чуть попроще. Во втором голе отмечу контрпрессинг Кисляка и опять-таки мастерское исполнение от Миранчука.

Что впервые за все время Сафонов сыграл два матча подряд, здесь тренерский штаб полностью поддерживаю. Нужно нашего лучшего вратаря ставить постоянного безо всяких экспериментов. Нельзя говорить, что после пяти пропущенных мячей в двух предыдущих матчах, сегодняшний вариант обороны оптимальный. Соперник очень слабо сыграл впереди, они и до этого ничего никому не забивали. Просто у Нигерии и Узбекистана есть группа атаки, которой нет у Венесуэлы.

Если о средней линии, то доверие к Батракову полностью оправдано. Как его после такой серии игр за «Галатасарай» оставишь на скамейке? Понятно, в оптимальном сочетании к нему добавится Кисляк, который незаменим в опорной зоне. Остальных можно варьировать. В атаке по сравнению с Узбекистаном увидели полностью новую тройку. Комличенко получил шанс снять клубные оковы. С Тюкавиным у них 50 на 50. Миранчук двумя голами подтвердил, что является основным игроком на условном правом фланге. Слева Глебов — Садулаев тоже 50 на 50.

Сезон в целом на фоне таких соперников оценивать очень сложно. Средних и слабых обыгрываем без проблем. Хочется видеть нашу сборную в играх с сильными. Вряд ли в следующем году, если не произойдет что-то невероятное.