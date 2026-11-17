«Барселона» и «Бавария» собираются отправить своих представителей в Стамбул, чтобы вживую посмотреть на российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова и проанализировать его игру, сообщает турецкое издание Yeni Birlik. По информации источника, они посетят матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Астон Виллой», который пройдёт 24 ноября.

Алексей Батраков globallookpress.com

На Батракова уже ездили смотреть скауты из АПЛ

В конце октября TEAMtalk сообщал, что скауты «Ливерпуля» и «Арсенала» были на матче стамбульцев с «Лиллем» и просматривали именно Батракова. Тогда турецкое Sözcü называло аж десять европейских клубов, которые интересуются россиянином, в том числе «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

По данным издания, мерсисайдцы даже запросили ложу на матч со «Штутгартом». Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы игрока, допускал, что скауты «Ливерпуля» могли посмотреть ту встречу, но говорил, что не знает, приехали ли они специально ради Алексея.

Батраков в матче со «Штутгартом» globallookpress.com

Забил в ЛЧ столько же, сколько Кейн и Мбаппе

Батраков забил четыре мяча за четыре первых матча в Лиге чемпионов. Первый — в ворота «Барселоны» 13 октября (1:4), через восемь дней — в гостях «Лиллю» (4:2), а 3 ноября оформил победный дубль «Штутгарту» (2:0), уложившись в первые 15 минут. После той игры УЕФА включил россиянина в символическую сборную тура.

Столько же в этом розыгрыше ЛЧ забили Килиан Мбаппе, Рафинья и обладатель «ЗМ» Гарри Кейн. До Батракова последним россиянином, который отличался в трёх матчах ЛЧ подряд, был Артём Дзюба в 2015 году.

«Галатасарай» купил Батракова за 25 млн евро. Отступные уже вдвое выше

В августе «Галатасарай» заплатил «Локомотиву» за Батракова 25 млн евро и подписал с ним контракт на пять лет. Если стамбульцы продадут игрока с прибылью, московский клуб получит 15% от неё. Кузьмичёв ранее подтвердил, что в контракте прописаны отступные в размере 55 млн евро.

После дубля «Штутгарту» LiveSport.Ru уже писал, что в Стамбуле хотят пересмотреть этот пункт. Yeni Birlik заявляет о повышении до 100 млн евро, а Şok Gazetesi называет прибавку в 15–20 миллионов к нынешней сумме. Об изменении контракта сам «Галатасарай» пока не объявлял.