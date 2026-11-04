«Галатасарай» планирует пересмотреть пункт об отступных в контракте Алексея Батракова. Турецкий журналист Эмре Джингилер сообщает, что после успешных выступлений россиянина в Лиге чемпионов руководство клуба считает установленную сумму в 55 млн евро слишком малой и рассматривает увеличение отступных либо полное их исключение из контракта.

Алексей Батраков globallookpress.com

Представители российского полузащитника, по данным источника, согласились провести переговоры.

Забил в трёх матчах ЛЧ подряд

Информация появилась после победы «Галатасарая» над «Штутгартом» в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов — 2:0. Батраков забил оба мяча, отличившись на 12-й и 15-й минутах.

Россиянин забивает уже в трёх матчах ЛЧ подряд — до дубля «Штутгарту» он отличился в играх против «Барселоны» и «Лилля». Всего после летнего перехода из «Локомотива» Алексей провёл за стамбульский клуб 12 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.

Интерес из Европы

На прошлой неделе Sözcü сообщало, что российским полузащитником интересуются 10 европейских топ-клубов, в том числе «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». По сведениям издания, «красные» даже запросили ложу на матч ЛЧ со «Штутгартом», чтобы просматривать Батракова.

Сумму отступных в 55 млн евро ранее подтвердил представитель футболиста Владимир Кузьмичёв. При этом агент призвал не торопиться с выводами об интересе европейских грандов: по его словам, потенциальные покупатели будут оценивать выступления Батракова на дистанции.

«На сегодняшний день ничего об интересе европейских топ-клубов не известно», — заявил Кузьмичёв РИА Новости.

Батраков в матче «Галатасарай» — «Штутгарт» globallookpress.com

Что будет дальше?

Ближайший вопрос — договорятся ли клуб и представители игрока о новых условиях. Повышение отступных сделает предусмотренный контрактом выкуп дороже, а отмена пункта позволит «Галатасараю» обсуждать цену с потенциальными покупателями без привязки к нынешним 55 млн евро.