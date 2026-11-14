Сборная Португалии потерпела сокрушительное домашнее поражение от команды Дании со счётом 1:4 в пятом туре группы А4 Лиги наций.

Португалия — Дания
Португалия — Дания globallookpress.com

Перед матчем

Сборная Португалии выиграла все четыре матча в этой Лиге наций, в том числе 4:2 у Дании в Копенгагене. Команда Жорже Жезуша досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал, а в Браге ей хватало и ничьей, чтобы досрочно выиграть группу. В атаке и после ухода Криштиану Роналду есть опытные ребята: Гонсалу Рамуш и Жоау Феликс забили по три мяча в этом розыгрыше, причём оба отличились и в первой игре с датчанами.

Дания подошла к пятому туру с шестью очками, набранными в двух встречах с валлийцами — 2:0 дома и 1:0 в гостях. В предыдущем матче она как раз обыграла Уэльс благодаря голу Расмуса Хёйлунна, на счету которого три из семи мячей команды в этом розыгрыше.

Ход матча

На седьмой минуте встречи состоялось заранее запланированное чествование Роналду, объявившего об уходе из национальной сборной: весь стадион аплодировал в честь Криштиану, а на табло зажглось изображение бывшего капитана сборной.

Португалия — Дания
Португалия — Дания globallookpress.com

Не исключено, что эта церемония повлияла на игроков сборной Португалии — в игру они вкатывались долго: в первые 15 минут датчане больше контролировали мяч и чаще атаковали. После непростого старта хозяева начали наращивать давление и регулярно доставляли мяч в чужую штрафную, но до опасных моментов дело не доходило.

После первых 30 минут датчане вновь начали переламывать ход встречи: на 38-й они заработали угловой — в три паса мяч довели до Хёйлунна, который внёс его в ворота из вратарской. Однако гол не был засчитан: датчане ошиблись при розыгрыше — Дамсгор попал в офсайд.

Но буквально в следующей атаке датчане заработали пенальти. После удара головой всё того же Хёйлунна мяч попал в руку Рубену Диашу, находившуюся в неестественном положении — судья не заметил этого в динамике и указал на точку только после видеопросмотра. 11-метровый уверенно реализовал Хёйбьерг, мощно пробивший в левую девятку — на перерыв Дания ушла с минимальным преимуществом.

А на второй тайм португальцы просто не вышли: на 49-й минуте отличился Хёйлунн, в касание замкнувший шикарный навес Дамсгора вдоль ворот на дальней штанге, а на 57-й он же оформил дубль, легко раскачав Вейгу и исполнив шикарный обводящий в дальний угол. Португалия оказалась в глубоком нокдауне.

Португалия — Дания
Португалия — Дания globallookpress.com

Жезуш попытался привести команду в чувство, проведя тройную замену и сняв с игры Рубена Невеша, Феликса и Нету, но на 75-й минуте в ворота Кошты влетел четвёртый мяч — Андерсен нанёс точнейший удар головой в дальний угол. Португальцы постарались навалиться в концовке и на третьей компенсированной минуте всё-таки забили гол престижа — вышедший на замену Бернарду Силва подкараулил отскок после сейва Хермансена и добил мяч в ворота с близкого расстояния.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Команда Жезуша провела абсолютно провальный отрезок с 30-й по 60-ю минуту, в течение которого датчане многократно разрывали португальскую оборону — именно в этот интервал уместились три из четырёх мячей гостей. Португальцы сыграли максимально беззубо и за весь матч не организовали у чужих ворот ничего по-настоящему острого, даже когда уступали с разницей в три мяча, при этом в обороне творился полный хаос, какой нечасто увидишь в исполнении одной из сильнейших сборных мира. Криштиану, может, пора вернуться?

Португалия осталась на первом месте в группе А4 с 12 очками, Дания идёт второй с 9 — для выхода в плей-офф ей достаточно будет сыграть вничью в последнем туре с норвежцами, которые с 6 баллами занимают третью строчку.

Результат матча

ПортугалияЛиссабонПортугалия1:4ДанияДанияКопенгаген
0:1 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 43' пен. 0:2 Расмус Хёйлунн 49' 0:3 Расмус Хёйлунн 57' 0:4 Йоаким Андерсен 75' 1:4 Бернарду Силва 90+3'
Португалия:  Диогу Кошта,  Алберту Кошта,  Рубен Диаш,  Диогу Далот,  Ренато Вейга,  Рубен Невеш (Карлуш Форбс 64'),  Витор Феррейра (Жоау Невеш 83'),  Бруну Фернандеш (Бернарду Силва 79'),  Гонсалу Рамуш,  Педру Нету (Жоау Палинья 64'),  Жоау Фелиш (Франсиску Тринкан 64')
Дания:  Мадс Хермансен,  Йоаким Мехле,  Оливер Провстгор,  Йоаким Андерсен (Виктор Нельссон 82'),  Мохаммед Дарами (Уильям Осула 73'),  Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен 66'),  Густав Исаксен (Андреас Сков Ольсен 66'),  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Мортен Юльманн,  Александр Хартманн Бах,  Расмус Хёйлунн (Виктор Фрохольдт 73')
Жёлтые карточки:  Рубен Диаш 46' (Португалия),  Жоау Палинья 87' (Португалия)

Что дальше?

В заключительном туре Лиги наций 17 ноября Португалия сыграет на выезде с Уэльсом, а Дания примет Норвегию.