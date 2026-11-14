Сборная Португалии потерпела сокрушительное домашнее поражение от команды Дании со счётом 1:4 в пятом туре группы А4 Лиги наций.

Португалия — Дания globallookpress.com

Перед матчем

Сборная Португалии выиграла все четыре матча в этой Лиге наций, в том числе 4:2 у Дании в Копенгагене. Команда Жорже Жезуша досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал, а в Браге ей хватало и ничьей, чтобы досрочно выиграть группу. В атаке и после ухода Криштиану Роналду есть опытные ребята: Гонсалу Рамуш и Жоау Феликс забили по три мяча в этом розыгрыше, причём оба отличились и в первой игре с датчанами.

Дания подошла к пятому туру с шестью очками, набранными в двух встречах с валлийцами — 2:0 дома и 1:0 в гостях. В предыдущем матче она как раз обыграла Уэльс благодаря голу Расмуса Хёйлунна, на счету которого три из семи мячей команды в этом розыгрыше.

Ход матча

На седьмой минуте встречи состоялось заранее запланированное чествование Роналду, объявившего об уходе из национальной сборной: весь стадион аплодировал в честь Криштиану, а на табло зажглось изображение бывшего капитана сборной.

Португалия — Дания globallookpress.com

Не исключено, что эта церемония повлияла на игроков сборной Португалии — в игру они вкатывались долго: в первые 15 минут датчане больше контролировали мяч и чаще атаковали. После непростого старта хозяева начали наращивать давление и регулярно доставляли мяч в чужую штрафную, но до опасных моментов дело не доходило.

После первых 30 минут датчане вновь начали переламывать ход встречи: на 38-й они заработали угловой — в три паса мяч довели до Хёйлунна, который внёс его в ворота из вратарской. Однако гол не был засчитан: датчане ошиблись при розыгрыше — Дамсгор попал в офсайд.

Но буквально в следующей атаке датчане заработали пенальти. После удара головой всё того же Хёйлунна мяч попал в руку Рубену Диашу, находившуюся в неестественном положении — судья не заметил этого в динамике и указал на точку только после видеопросмотра. 11-метровый уверенно реализовал Хёйбьерг, мощно пробивший в левую девятку — на перерыв Дания ушла с минимальным преимуществом.

А на второй тайм португальцы просто не вышли: на 49-й минуте отличился Хёйлунн, в касание замкнувший шикарный навес Дамсгора вдоль ворот на дальней штанге, а на 57-й он же оформил дубль, легко раскачав Вейгу и исполнив шикарный обводящий в дальний угол. Португалия оказалась в глубоком нокдауне.

Португалия — Дания globallookpress.com

Жезуш попытался привести команду в чувство, проведя тройную замену и сняв с игры Рубена Невеша, Феликса и Нету, но на 75-й минуте в ворота Кошты влетел четвёртый мяч — Андерсен нанёс точнейший удар головой в дальний угол. Португальцы постарались навалиться в концовке и на третьей компенсированной минуте всё-таки забили гол престижа — вышедший на замену Бернарду Силва подкараулил отскок после сейва Хермансена и добил мяч в ворота с близкого расстояния.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

Команда Жезуша провела абсолютно провальный отрезок с 30-й по 60-ю минуту, в течение которого датчане многократно разрывали португальскую оборону — именно в этот интервал уместились три из четырёх мячей гостей. Португальцы сыграли максимально беззубо и за весь матч не организовали у чужих ворот ничего по-настоящему острого, даже когда уступали с разницей в три мяча, при этом в обороне творился полный хаос, какой нечасто увидишь в исполнении одной из сильнейших сборных мира. Криштиану, может, пора вернуться?

Португалия осталась на первом месте в группе А4 с 12 очками, Дания идёт второй с 9 — для выхода в плей-офф ей достаточно будет сыграть вничью в последнем туре с норвежцами, которые с 6 баллами занимают третью строчку.

Результат матча Португалия Лиссабон 1:4 Дания Копенгаген 0:1 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 43' пен. 0:2 Расмус Хёйлунн 49' 0:3 Расмус Хёйлунн 57' 0:4 Йоаким Андерсен 75' 1:4 Бернарду Силва 90+3' Португалия: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Рубен Диаш, Диогу Далот, Ренато Вейга, Рубен Невеш ( Карлуш Форбс 64' ), Витор Феррейра ( Жоау Невеш 83' ), Бруну Фернандеш ( Бернарду Силва 79' ), Гонсалу Рамуш, Педру Нету ( Жоау Палинья 64' ), Жоау Фелиш ( Франсиску Тринкан 64' ) Дания: Мадс Хермансен, Йоаким Мехле, Оливер Провстгор, Йоаким Андерсен ( Виктор Нельссон 82' ), Мохаммед Дарами ( Уильям Осула 73' ), Миккель Дамсгор ( Матиас Йенсен 66' ), Густав Исаксен ( Андреас Сков Ольсен 66' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн, Александр Хартманн Бах, Расмус Хёйлунн ( Виктор Фрохольдт 73' ) Жёлтые карточки: Рубен Диаш 46' (Португалия), Жоау Палинья 87' (Португалия)

Статистика матча 8 Удары в створ 5 3 Удары мимо 2 51 Владение мячом 49 6 Угловые удары 7 5 Офсайды 1 19 Фолы 4

Что дальше?

В заключительном туре Лиги наций 17 ноября Португалия сыграет на выезде с Уэльсом, а Дания примет Норвегию.