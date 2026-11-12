Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер ЧЕ-2008 Игорь Семшов специально для LiveSport.Ru прокомментировал волевую победу россиян в Узбекистане. Подопечные Валерия Карпина переиграли хозяев поля со счетом 3:2.

— Закономерная победа, безусловно. До матча мы говорили, что большая игра, с участником чемпионата мира. На поверку сборная Узбекистана оказалась очень слабой командой. Случайные голы в начале обоих таймов, когда мы просто не успели выйти из раздевалки. Как только чуть добавили, едва ли не каждый заброс за спину узбеков — почти выход один на один. В целом, игра шла под контролем сборной России. За исключением 6-7 последних минут, когда хозяева попытались сравнять счет и парень едва не забил головой. До этого кроме выносов вперед в надежде, что Шомуродов зацепится, я ничего не увидел. Если бы мы их почаще прессинговали, вообще могли заставить только выбивать мяч из собственной штрафной.

Что касается двух пропущенных мячей, то индивидуальные ошибки после углового и аута. В первом случае свои же дезориентировали Мелехина. Во втором Данилову не стоило так рьяно бежать на Каримова. Оба гола никакого логического, системного объяснения не имеют. Единственное, что центр обороны играл не очень сбалансировано. Понятно, в оптимальном варианте будут два других «стоппера». Тем более, что и Мелехин, и Сильянов в своих клубах играют справа, это не их позиции.

Карпин умело варьировал состав. С учетом второго матча дал игрокам ту нагрузку, которую они и должны были получить. Сегодня сначала вышли те, кто играли бы, будь у нас отборочные матчи. Да, Кисляк, Обляков и Тюкавин показались несколько уставшими, поскольку нагрузка в клубах очень серьезная. Потом пошли спланированные замены. Рад за Комличенко, который воспользовался своим шансом. С Венесуэлой будет большая ротация, все получат игровую практику.