Гарри Кейн остался за пределами символической сборной мира FIFPRO по итогам голосования профессиональных футболистов. Объявленный 9 ноября состав включил четырёх нападающих — Килиана Мбаппе, Ламина Ямаля, Лионеля Месси и Эрлинга Холанна.

Гарри Кейн globallookpress.com

Напомним, что в октябре форвард «Баварии» впервые в карьере получил «Золотой мяч».

Кейну не хватило меньше процентного пункта

По данным FIFPRO, англичанина выбрали 27,6% участников голосования. Холанн получил 28,4%, Месси — 29,5%, Ямаль — 37,4%, Мбаппе — 46%. Таким образом, разница между Кейном и последним из попавших в команду нападающих составила всего 0,8 процентного пункта.

У этой награды собственные правила: почти 20 тысяч футболистов из 73 стран оценивали выступления коллег с 4 августа 2025 года по 19 июля 2026-го. Для участия требовалось провести не менее 30 официальных матчей за этот период, поэтому речь идёт о признании за конкретный отрезок, охватывающий сезон и чемпионат мира, а не календарный 2026 год.

Месси обновил рекорд, Ямаль установил свой

Благодаря выдающемуся чемпионату мира в сборную FIFPRO впервые с 2023 года вернулся Лионель Месси. Для аргентинца это уже 18-е попадание — рекорд награды.

Лионель Месси globallookpress.com

Другой рекорд поставил Ламин Ямаль: 19-летний испанец оказался в команде второй год подряд и стал первым футболистом с двумя включениями до двадцатилетия.

В символической сборной дебютировал одноклубник Ямаля — защитник Пау Кубарси, получивший вчера приз Golden Boy, а также голкипер «Арсенала» Давид Райя, опередивший обладателя награды лучшему вратарю мира Унаи Симона из «Атлетика». Примечательно, что россиянин Матвей Сафонов, ставший четвёртым в голосовании France Football, не попал даже в топ-10 голкиперов мира по версии FIFPRO.

Полный состав сборной FIFPRO

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Пау Кубарси («Барселона»), Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Родри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»).

Нападающие: Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»).