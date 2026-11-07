«Краснодар» на своём поле не оставил шансов московскому ЦСКА в матче 14‑го тура чемпионата России по футболу. Главным героем встречи стал колумбийский форвард Джон Кордоба, забивший голы на 16‑й и 82‑й минутах. Также в составе хозяев отличились Жоао Батчи на 40‑й и Даниил Уткин на 74‑й. За ЦСКА забивали Матвей Кисляк на 35‑й минуте и Кирилл Глебов на 90+1‑й.
Перед матчем
«Краснодар» подходил к этой встрече на фоне глубокого кризиса и без побед в чемпионате на протяжении семи туров. В итоге «быки» скатились на пятое место, имея в активе 23 очка, а над главным тренером Мурадом Мусаевым начали сгущаться тучи, и замаячила фигура Александра Сторожука, покинувшего «Торпедо». Игру с ЦСКА пропустят из‑за дисквалификаций два ключевых футболиста: Лукас Оласа и Александр Черников.
У ЦСКА дела шли гораздо лучше, и команда с 26 очками после 13 матчей располагалась на третьей строчке в таблице РПЛ. В последней игре чемпионата армейцы не смогли на выезде переиграть «Оренбург» (0:0), зато в Кубке России легко разобрались с «Локомотивом» (3:1).
Ход матча
Команды вступили в игру почти без раскачки, и первые минуты запомнились несколькими жёсткими столкновениями с обеих сторон, но, к счастью, без серьёзных травм. Первый опасный момент возник на 8‑й минуте, когда «Краснодар» получил шанс забить, но Воробьёва накрыли защитники, а на добивании Кордоба был неточен.
Дальше шли позиционные атаки, а игра взорвалась на 16‑й минуте. Восстановившийся после тяжёлой травмы Петров начал атаку длинной передачей, которую принял Кристиан, и с правого фланга сделал отличный прострел на Кордобу. Колумбийский форвард продавил защитника и переправил мяч в угол ворот! Счёт стал 1:0 в пользу «быков».
На 23‑й минуте «Краснодар» получил шанс удвоить преимущество после ошибки армейцев у собственных ворот, но Кордоба из очень выгодной позиции не смог попасть в дальний угол. Через пять минут ЦСКА имел первый острый момент: Рейс забросил в лицевую, Кисляк сделал прострел во вратарскую, Агкацев отбил мяч перед собой, а Обляков в борьбе с защитником не сумел подстроиться под удар, хотя отскок от колена получился рядом со штангой! А через две минуты Кордоба снова имел неплохой шанс забить, но не попал кручёным ударом в «девятку».
На 35‑й минуте гости смогли отыграться. Марокканец Аззи с правого фланга вырезал кросс в штрафную соперника, Гонду в борьбе с двумя защитниками сумел нанести удар головой, Агкацев отразил мяч, но прямо на ногу Кисляку, и Матвей в касание добил под перекладину! Счёт стал 1:1.
На 40‑й минуте «Краснодар» снова вышел вперёд после точного удара Батчи в пустые ворота. А случилось это так: Бориско опрометчиво выбежал за пределы штрафной, далее Жоао Виктор на фланге совершил вынос, но прямо к воротам, а набежавший Батчи опередил Лукина и переправил мяч в пустой створ! «Краснодар» снова впереди — 2:1. Это стало известно после просмотра ВАР. Ещё до перерыва хавбек армейцев Олейников мог восстановить статус‑кво, но после его удара мяч «облизнул» штангу и вылетел за пределы ворот.
Второй прошел в более спокойном ключе и почти без опасных моментов. ЦСКА был чуть активнее, а «Краснодар» спокойно отбивался, не давая ничего создать у своих ворот. Мурад Мусаев с помощью замен грамотно освежал игру и легко контролировал ход игры.
Третий гол забил Даниил Уткин на 74-й минуте, появившийся на поле на 60-й минуте вместо Воробьева. Кордоба прорвался в штрафную ЦСКА, Круговой не позволил пробить по воротам, но Уткин вторым темпом поддержал атаку, подхватил мяч, чуть продвинулся вперёд и ударом с правой мощно пробил мимо Бориско! Хозяева повели 3:1.
Через три минуты «быки» близки к четвёртому голу! Оздоев, недавно появившийся на поле, мощно пробил с центра штрафной, а далее Уткин добил с линии вратарской! Бориско не пустил мяч в армейские ворота!
Но все-таки «быки» смогли забить гол на 82-й минуте. Кристиан получил мяч на правом фланге и выполнил подачу к 11-метровой отметке, откуда набежавший Кордоба головой пробил под перекладину! Колумбиец становится главным героем встречи, оформив дубль.
ЦСКА смог забить лишь гол престижа на 90+1-й минуте. Его автором стал Кирилл Глебов, который замкнул подачу Мусаева в штрафную.
LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.
Итог
«Краснодар» показал, что его пока рано хоронить после затянувшейся серии неудач, уверенно взяв три очка в 14‑м туре, а Мурад Мусаев показал, что полностью контролирует обстановку внутри коллектива. Также стоит отметить Джона Кордобу, ставшего героем встречи. Его многие критиковали за игру в последнее время и за отношение к футболу, но колумбиец в очередной раз доказал, что это топовый игрок для РПЛ.
ЦСКА в очередной раз продемонстрировал свою нестабильность и то, что у команды хватает проблем в атаке. Не лучшую игру показал и вратарь Бориско, которого многие отмечали после игры со «Спартаком». Игдисамову надо думать, как не упустить оторвавшихся конкурентов.
Результат матча
Что будет дальше
Теперь чемпионат России уходит на двухнедельную паузу из‑за матчей сборных. В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к московскому «Динамо» 22 ноября, а через три дня команде предстоит игра в Кубке России на своём поле с «Ахматом».
ЦСКА 21 ноября предстоит домашняя встреча с «Ахматом», а затем через три дня команда Дмитрия Игдисамов отправится на выездную кубковую игру с «Акроном».