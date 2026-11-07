«Краснодар» на своём поле не оставил шансов московскому ЦСКА в матче 14‑го тура чемпионата России по футболу. Главным героем встречи стал колумбийский форвард Джон Кордоба, забивший голы на 16‑й и 82‑й минутах. Также в составе хозяев отличились Жоао Батчи на 40‑й и Даниил Уткин на 74‑й. За ЦСКА забивали Матвей Кисляк на 35‑й минуте и Кирилл Глебов на 90+1‑й.

Джон Кордоба и Жоао Батчи premierliga.ru

Перед матчем

«Краснодар» подходил к этой встрече на фоне глубокого кризиса и без побед в чемпионате на протяжении семи туров. В итоге «быки» скатились на пятое место, имея в активе 23 очка, а над главным тренером Мурадом Мусаевым начали сгущаться тучи, и замаячила фигура Александра Сторожука, покинувшего «Торпедо». Игру с ЦСКА пропустят из‑за дисквалификаций два ключевых футболиста: Лукас Оласа и Александр Черников.

Мурад Мусаев globallookpress.com

У ЦСКА дела шли гораздо лучше, и команда с 26 очками после 13 матчей располагалась на третьей строчке в таблице РПЛ. В последней игре чемпионата армейцы не смогли на выезде переиграть «Оренбург» (0:0), зато в Кубке России легко разобрались с «Локомотивом» (3:1).

Ход матча

Команды вступили в игру почти без раскачки, и первые минуты запомнились несколькими жёсткими столкновениями с обеих сторон, но, к счастью, без серьёзных травм. Первый опасный момент возник на 8‑й минуте, когда «Краснодар» получил шанс забить, но Воробьёва накрыли защитники, а на добивании Кордоба был неточен.

Дальше шли позиционные атаки, а игра взорвалась на 16‑й минуте. Восстановившийся после тяжёлой травмы Петров начал атаку длинной передачей, которую принял Кристиан, и с правого фланга сделал отличный прострел на Кордобу. Колумбийский форвард продавил защитника и переправил мяч в угол ворот! Счёт стал 1:0 в пользу «быков».

Джон Кордоба globallookpress.com

На 23‑й минуте «Краснодар» получил шанс удвоить преимущество после ошибки армейцев у собственных ворот, но Кордоба из очень выгодной позиции не смог попасть в дальний угол. Через пять минут ЦСКА имел первый острый момент: Рейс забросил в лицевую, Кисляк сделал прострел во вратарскую, Агкацев отбил мяч перед собой, а Обляков в борьбе с защитником не сумел подстроиться под удар, хотя отскок от колена получился рядом со штангой! А через две минуты Кордоба снова имел неплохой шанс забить, но не попал кручёным ударом в «девятку».

На 35‑й минуте гости смогли отыграться. Марокканец Аззи с правого фланга вырезал кросс в штрафную соперника, Гонду в борьбе с двумя защитниками сумел нанести удар головой, Агкацев отразил мяч, но прямо на ногу Кисляку, и Матвей в касание добил под перекладину! Счёт стал 1:1.

На 40‑й минуте «Краснодар» снова вышел вперёд после точного удара Батчи в пустые ворота. А случилось это так: Бориско опрометчиво выбежал за пределы штрафной, далее Жоао Виктор на фланге совершил вынос, но прямо к воротам, а набежавший Батчи опередил Лукина и переправил мяч в пустой створ! «Краснодар» снова впереди — 2:1. Это стало известно после просмотра ВАР. Ещё до перерыва хавбек армейцев Олейников мог восстановить статус‑кво, но после его удара мяч «облизнул» штангу и вылетел за пределы ворот.

Второй прошел в более спокойном ключе и почти без опасных моментов. ЦСКА был чуть активнее, а «Краснодар» спокойно отбивался, не давая ничего создать у своих ворот. Мурад Мусаев с помощью замен грамотно освежал игру и легко контролировал ход игры.

Третий гол забил Даниил Уткин на 74-й минуте, появившийся на поле на 60-й минуте вместо Воробьева. Кордоба прорвался в штрафную ЦСКА, Круговой не позволил пробить по воротам, но Уткин вторым темпом поддержал атаку, подхватил мяч, чуть продвинулся вперёд и ударом с правой мощно пробил мимо Бориско! Хозяева повели 3:1.

Кирилл Глебов globallookpress.com

Через три минуты «быки» близки к четвёртому голу! Оздоев, недавно появившийся на поле, мощно пробил с центра штрафной, а далее Уткин добил с линии вратарской! Бориско не пустил мяч в армейские ворота!

Но все-таки «быки» смогли забить гол на 82-й минуте. Кристиан получил мяч на правом фланге и выполнил подачу к 11-метровой отметке, откуда набежавший Кордоба головой пробил под перекладину! Колумбиец становится главным героем встречи, оформив дубль.

ЦСКА смог забить лишь гол престижа на 90+1-й минуте. Его автором стал Кирилл Глебов, который замкнул подачу Мусаева в штрафную.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Краснодар» показал, что его пока рано хоронить после затянувшейся серии неудач, уверенно взяв три очка в 14‑м туре, а Мурад Мусаев показал, что полностью контролирует обстановку внутри коллектива. Также стоит отметить Джона Кордобу, ставшего героем встречи. Его многие критиковали за игру в последнее время и за отношение к футболу, но колумбиец в очередной раз доказал, что это топовый игрок для РПЛ.

ЦСКА в очередной раз продемонстрировал свою нестабильность и то, что у команды хватает проблем в атаке. Не лучшую игру показал и вратарь Бориско, которого многие отмечали после игры со «Спартаком». Игдисамову надо думать, как не упустить оторвавшихся конкурентов.

Результат матча Краснодар Краснодар 4:2 ЦСКА Москва 1:0 Жуан Баши 40' 2:0 Даниил Павлович Уткин 74' 2:1 Кирилл Глебов 90+1' Краснодар: Станислав Агкацев, Жубал, Илья Вахания, Дуглас Аугусто, Кристиан, Жуан Баши, Дмитрий Воробьёв, Petrov, Rodriguez, Lenini, Cordoba ЦСКА: Максим Бориско, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Жоао Виктор, Иван Олейников, Матеус Алвес ( Энрике Кармо 78' ), Лусиано Гонду, Azzi, Lukin

Статистика матча 8 Удары в створ 5 5 Удары мимо 11 44% Владение мячом 56% 2 Угловые удары 7 2 Офсайды 1

Что будет дальше

Теперь чемпионат России уходит на двухнедельную паузу из‑за матчей сборных. В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к московскому «Динамо» 22 ноября, а через три дня команде предстоит игра в Кубке России на своём поле с «Ахматом».

ЦСКА 21 ноября предстоит домашняя встреча с «Ахматом», а затем через три дня команда Дмитрия Игдисамов отправится на выездную кубковую игру с «Акроном».