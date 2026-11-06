Мадридский «Реал» рассматривает возможный трансфер вратаря «Астон Виллы» Дзиона Судзуки за рекордную сумму, пишет авторитетное издание TEAMtalk.

Дзион Судзуки globallookpress.com

Кто такой Дзион Судзуки

24‑летний японец считается одним из самых перспективных голкиперов мира. Он начинал карьеру в местном «Урава Ред Даймондс», где дебютировал в 16‑летнем возрасте. Первым его европейским клубом стал бельгийский «Сент‑Трюйден».

Летом 2024 года Судзуки подписала «Парма» за 7,5 млн евро. За два сезона в составе пармезанцев он стал одним из сильнейших вратарей Серии А. Летом этого года его приобрела «Астон Вилла» за 35 млн евро. Там он с ходу стал основным, заставив фанатов забыть о продаже Эмилиано Мартинеса.

Судзуки отлично играет ногами, силён на линии, психологически устойчив и обладает отличными физическими данными.

Сколько готов заплатить «Реал»

«Астон Вилла» уже объявила, что не собирается задешево расставаться с одним из самых многообещающих голкиперов мира. По данным источника, сумма сделки может составить около 90 млн евро.

Самым дорогим трансфером голкипера в истории футбола остаётся переход Кепы Аррисабалаги в «Челси»: клуб заплатил «Атлетику» из Бильбао 84 млн евро в 2018 году.

Сейчас основным голкипером «Реала» является Тибо Куртуа, но бельгиец подвержен травмам и уже довольно возрастной. Вторым номером считается украинец Андрей Лунин.

Дзион Судзуки globallookpress.com

Топ‑клубы АПЛ готовы составить конкуренцию «Реалу»

Мадридский клуб — не единственный претендент на японца. Также его держат в поле зрения «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «ПСЖ», который вёл переговоры с «Пармой» летом 2026 года о трансфере, но в итоге Судзуки выбрал клуб из Бирмингема.