Официальный сайт итальянской Серии А назвал главного тренера «Лацио» Дженнаро Гаттузо лучшим тренером по итогам октября.

Дженнаро «Рино» Гаттузо globallookpress.com

Результаты в октябре

В прошлом месяце «Лацио» взял 15 очков в пяти матчах, обыграв «Монцу» (3:1), «Ювентус» (3:0), «Парму» (2:1), «Сассуоло» (6:2) и «Кальяри» (2:1). Такая победная серия позволила «орлам» захватить лидерство в Серии А с 28 очками. Позади римлян идут «Интер» (25), «Рома» (24) и «Комо» (23).

Кто ещё претендовал на звание лучшего тренера месяца

Соперниками Гаттузо в борьбе за этот приз были Кристиан Киву из «Интера», Рубен Аморим из «Милана» и Сеск Фабрегас. Всех их по итогам голосования опередил 48‑летний специалист.

Кого раньше тренировал Гаттузо

Дженнаро был очень известным полузащитником и в составе «Милана» два раза выигрывал Серию А (2003/04, 2010/11). Также у него есть две победы в Лиге чемпионов (2002/03, 2006/07) и Суперкубке УЕФА (2003, 2007). В составе сборной Италии Гаттузо стал чемпионом мира в 2006 году.

Два чемпиона мира: Гаттузо и Джилардино globallookpress.com

В 2013 году он начал тренерскую карьеру, возглавив швейцарский «Сьон», где завершил карьеру игрока. Дальше он возглавлял «Палермо», ОФИ, «Пизу», «Милан», «Наполи», «Валенсию», снова «Милан» и «Хайдук». Нигде из клубов Гаттузо не задерживался более чем на два сезона, а единственным достижением стала победа с «Наполи» в Кубке Италии в сезоне 2019/20.

В июне 2025 года Гаттузо неожиданно для многих возглавил сборную Италии, но не смог с ней отобраться на ЧМ‑2026, после чего подал в отставку. Перед началом этого сезона он возглавил «Лацио».