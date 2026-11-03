Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд, оформив дубль в течение трех минут во встрече с «Штутгартом» (2:0, второй тайм) в рамках 4-го тура общего этапа турнира.

Алексей Батраков globallookpress.com

Дубль за три минуты

Российский хавбек турецкого клуба вышел в стартовом составе и поразил ворота «швабов» на 12-й и 15-й минутах.

Среди игроков, сделавших дубль в матче Лиги чемпионов в первые 15 минут матча, моложе Алексея Батракова был только вингер «Реала» Родриго, дважды отличившийся в игре с «Галатасараем» (6:0) в 2019 году. На тот момент Родриго было 18 лет

Алексей Батраков в матче с «Штутгартом» globallookpress.com

Помимо этого, дубль Батракова стал самым быстрым среди россиян и игроков «Галатасарая» в Лиге чемпионов.

Ранее он отличился в еврокубковых матчах против «Барселоны» (1:4) и «Лилля» (4:2). У 21-летнего игрока уже четыре гола в текущем розыгрыше ЛЧ — столько же только у нападающего «Баварии» и новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Гарри Кейна.

LiveSport.Ru вёдет подробный онлайн-репортаж о матче «Галатасарай» — «Штутграт».

Батраков догнал Аршавина

Отличившись в матче со «Штутгартом», Батраков догнал Андрея Аршавина по голам в Лиге чемпионов. При этом Аршавин свои 4 мяча в ЛЧ забил за 34 матча.

Алексей Батраков превзошел достижения Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого, Олега Шатова, Александра Кержакова, Николая Писарева, Алексея Миранчука, Павла Погребняка, Валерия Карпина и Дмитрия Полоза, у которых по 3 гола.

Алексей Батраков в матче с «Штутгартом» globallookpress.com

По 4 гола также забили Дмитрий Лоськов (23 матча), Илья Цымбаларь (20), Максим Бузникин (19), Дмитрий Хохлов (18), Владимир Бесчастных (18), Антон Миранчук (13).

По пять раз отличились Юрий Никифоров (37), Артем Безродный (25), Сергей Семак (20), Роман Павлюченко (12). Шесть мячей забили Егор Титов (36), Дмитрий Аленичев (26), Роман Широков (21) и Сергей Юран (11).

8 голов у Алана Дзагоева (37) и Андрея Тихонова (28). Рекордсменом России по голам в Лиге чемпионов является Артем Дзюба — 9 голов в 30 матчах.

На радаре у топ-клубов

Батраков проводит 12-й матч за «Галатасарай» во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и три голевые передачи.

Контракт российского игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2031 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Алексей Батраков в матче с «Штутгартом» globallookpress.com

NTV Spor со ссылкой на Sözcü сообщал, что «Ливерпуль» запросил ложу на матч ЛЧ со «Штутгартом», чтобы просматривать Батракова. За россиянином также следит ряд европейских топ-клубов, включая «ПСЖ». Отступные Батракова в «Галатасарае» составляют 55 млн евро.