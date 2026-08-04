Брэдли Баркола может сменить «ПСЖ» на «Ливерпуль» уже в текущее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Брэдли Баркола globallookpress.com

По информации источника, английский клуб начал официальные переговоры с парижанами по трансферу 23-летнего нападающего. Первое предложение мерсисайдцев составляет 100 миллионов евро, однако в дальнейшем сумма может быть увеличена.

Сообщается, что сам Баркола заинтересован в переезде в Англию и готов продолжить карьеру в составе «Ливерпуля».

Французский форвард выступает за «ПСЖ» с 2023 года.