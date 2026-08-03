Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал слухи о возможном уходе из команды в текущее летнее трансферное окно.

Ферран Торрес globallookpress.com

В эфире телеканала NBC 26-летний испанский футболист подтвердил наличие действующего трудового договора с «сине-гранатовыми», однако признал, что пока не имеет полной уверенности насчет своего следующего сезона.

Торрес подчеркнул, что в футболе ситуация может измениться в любой момент. По словам нападающего, сейчас он просто ждет подходящей возможности, чтобы взвесить все варианты и принять правильное для себя решение. На прямой вопрос журналистов о клубе его мечты испанский форвард ушел от конкретного ответа, с улыбкой заявив, что его главная цель — просто быть счастливым.

Ранее в европейских спортивных СМИ сообщалось, что главным претендентом на футболиста выступает французский «Пари Сен-Жермен», который уже вступил в переговоры с его окружением. Сами каталонцы рассчитывают выручить от продажи своего бомбардира не менее 55 миллионов евро.