Трудовой договор между Силвой и мадридцами рассчитан на два сезона — до 30 июня 2028 года. В новой команде полузащитник будет работать под началом своего соотечественника Жозе Моуринью.

Напомним, 31-летний футболист пополнил состав «королевского клуба» в начале текущего лета на правах свободного агента, приняв решение не продлевать соглашение с английским «Манчестер Сити» .

Полузащитник Бернарду Силва официально начал тренировочный процесс в составе мадридского «Реала» . В понедельник, 3 августа, португальский хавбек провел свое дебютное занятие в общей группе испанского гранда.

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