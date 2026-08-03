Полузащитник Бернарду Силва официально начал тренировочный процесс в составе мадридского «Реала». В понедельник, 3 августа, португальский хавбек провел свое дебютное занятие в общей группе испанского гранда.
Напомним, 31-летний футболист пополнил состав «королевского клуба» в начале текущего лета на правах свободного агента, приняв решение не продлевать соглашение с английским «Манчестер Сити».
Трудовой договор между Силвой и мадридцами рассчитан на два сезона — до 30 июня 2028 года. В новой команде полузащитник будет работать под началом своего соотечественника Жозе Моуринью.